韩德洙将会晤习近平 寻求重启中日韩峰会

（首尔综合电）韩国驻日本大使尹德敏说，中日韩三国预计会在今年内举行峰会，三方正在就此事展开高级别会谈。另据韩官员消息，韩国总理韩德洙或于本周内在中国杭州和中国国家主席习近平见面。

韩国正在努力重启自2019年因冠病疫情陷入停滞的中日韩三方峰会，但美日韩领导人8月在美国马里兰州总统度假地戴维营达成的三边安全协议激怒了中国，北京指责三国粗暴干涉中国内政，并蓄意挑拨中方与周边国家关系。

尹德敏指出，日韩关系发展迅速，现在的环境局势是中国过去10年未曾经历过的。他表明，如果邻国能保持合作并和谐相处，而不是像现在这样相互对抗，将有利于地区稳定。

针对中国半导体的发展走势，尹德敏指出，随着中国半导体生产活动转向上游，未来超越韩国在华的半导体生产量只是时间问题。他说，韩国手机制造商、百货商店运营商和汽车企业在中国的市场份额都在下滑。

尹德敏表明，由于中国市场不会持续保持开放，因此对韩国半导体企业而言，未来几年是个非常重要的时期。“我们仍非常依赖中国，但迁出中国的韩企数量惊人……我们不能完全放弃中国市场。”

另据韩联社报道，一名韩国官员透露，韩国总理韩德洙或在星期六（9月23日）赴杭州出席第19届亚运会开幕式时，与中国国家主席习近平会面。

这名知情官员称，中韩两国已基本敲定举行会谈，双方官员目前正在协调具体时间和场所。据悉，中韩双方拟定在韩德洙出席了习近平为各国领导人举办的欢迎午宴后，于亚运会开幕式前与习近平会面。

若此次会晤成功落实，将是中韩领导人自2022年11月在印度尼西亚峇厘岛举行会谈后，韩方高层时隔10个月再与习近平会面。

预计韩德洙与习近平会面时，将表达希望中日韩峰会能尽快重启的意愿，并再次向习近平发出访韩邀请。分析认为，韩国政府将积极推进与中方高层往来，表现出积极改善关系的意愿，并对近期愈发密切的朝俄关系释放牵制信号。

按计划，韩德洙将在星期六从韩国仁川国际机场启程，对中国进行为期两天的访问。