美国F-35战斗机被指存在维修缺陷

（华盛顿综合电）美国政府问责局星期四（9月21日）发表报告指出，美国先进的F-35战斗机只有55％的时候可以执行任务，由于五角大楼的维修站不足，有高达73％要更换的零件必须送回给供应商处理。

作为全球最昂贵的武器系统，美国一架价值1亿美元（约1.36亿新元）的F-35B隐形战斗机日前在南卡罗莱纳州坠毁。最新报告凸显了F-35先进战斗机机队持续存在的维修缺陷问题。

厚达96页的报告指出，F-35的55％平均可用率，远低于85％至90％的“可执行任务率”目标。

海军的统计数据显示，海军陆战队定下的F-35B的可用率目标是85％。在2022财政年，F-35B教练机的“可执行任务率”却只有约55％，能够“完整”执行任务的能力是接近零。

问责局也说，截至今年3月，五角大楼在洛克希德公司的监督下，将F-35的73％零部件送回制造商处理，原因是美军仍未具备全面的维修能力，而且现在有超过1万个零部件等着维修。

问责局评估后指出，除非国防部和军方大幅并持续地改进维修站能力，否则F-35战机的维修和持续运行问题未来只会变得更加严重。

F-35战机由洛克希德马丁公司生产。美国和国际客户已经订购了3000多架，其中的950多架已经交付。

洛克希德马丁表明愿随时与美国政府合作，为F-35战机的未来保障制定计划。它说，F-35是美国战机机队中最可靠的飞机之一，90％以上的零部件性能都比预期的好。

五角大楼的F-35项目经理施密特也说，他的项目团队正在努力改进，包括加快建立战机所需的全球维修、运输和仓储网络。