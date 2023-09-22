【早知】锡克教分离运动如何影响印度与加拿大关系？

印度与加拿大近日外交争端的中心人物是遇害的锡克教领袖哈迪普·辛格·尼贾尔，他已经入籍加拿大，但依旧站在锡克教徒立国斗争的最前线。加拿大总理特鲁多指责印度策划了枪杀他的行动，印度称此说“荒谬”。

一、锡克教徒是谁？

锡克教是一神论信仰，15世纪末在旁遮普地区创立，这片土地横跨今天的印度和巴基斯坦。印度有2300万名锡克教徒，约占总人口的1.7％；海外300万名锡克教徒当中，约77万人在加拿大生活。

二、什么是锡克教分离运动？

1947年6月，英国将印度分为印度和巴基斯坦两个自治领地。同年8月，印巴先后宣告独立。旁遮普邦一分为二，锡克教徒觉得自己成了二等公民。1980年代，锡克教领袖贾奈尔·辛格·宾德兰瓦勒领导一个名为卡利斯坦（Khalistan）运动的分离主义组织，他们的目的是在旁遮普邦建立名为卡利斯坦的独立国家。

80年代初，锡克教分子劫持了多架印度客机。1984年6月，印度军队袭击了锡克教圣地阿姆利则的金庙，宾德兰瓦勒和许多平民被杀。1985年10月，印度总理英迪拉·甘地遭两名锡克保镖刺杀。

散居海外的锡克教徒当中也有人支持立国的主张。加拿大、英国、美国，以及澳大利亚的锡克教人士多次给印度外交使节制造麻烦，印度政府对此表示担忧。加拿大的锡克教徒坚称，卡利斯坦是一场和平运动。然而，印度当局多次指责加拿大窝藏锡克教极端分子和恐怖分子。

三、哈迪普·辛格·尼贾尔之死为何成最新导火线？

6月间在加拿大不列颠哥伦比亚省萨里中枪身亡的哈迪普·辛格·尼贾尔，于2007年入籍加拿大。他是卡利斯坦运动的其中一名主导人物，主张就立国举行公民投票。尼贾尔拥有一家管道公司，并担任一所锡克教寺庙的院长，他遇害的地点就在该寺庙外的停车场。印度把他列为恐怖分子，指他策划了旁遮普邦的爆炸事件，并在不列颠哥伦比亚省训练武装分子。他否认这些指控。