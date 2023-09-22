中美进入人工智能军备竞赛

（悉尼路透电）美国与中国的军备竞赛加速，已经进入人工智能（AI）领域。现在，两国正在开发机器人武器，未来将在新的战场较量。

分析指出，在中美的高科技竞赛中，谁在人工智能和自主武器等领域占据上风，谁就能脱颖而出。技术和军事专家说，如果中国获胜，它将处于重塑全球政治和经济秩序的有利地位。

路透社报道，中美双方都在争先恐后部署无人驾驶机器，利用人工智能自主操作潜艇、军舰、战斗机、无人机与地面战车。这有如开发杀手机器人（killer robots），与人类决策者并肩作战。它们与常规的海陆空部队一起协同作战，可以大幅增强火力并改变战斗方式。比如以人工智能驱动的无人潜艇“幽灵鲨鱼”（Ghost Sharks）可以潜入数千米的深海，是一般常规武器做不到的。

路透社在专题报道中，采访了20多名美国和澳洲的前军官与安全官员，也从人工智能研究论文、中国军事出版刊物以及国防装备展览等渠道搜集资料。

2021年9月29日在中国广东省珠海市举行的中国国际航空航天博览会上，展示了中国飞鸿-97侦察和攻击无人机模型。（路透社）

AI系统可向军事指挥官提供信息 助决定如何作战

分析说，人工智能系统通过吸收和分析从卫星、雷达、声纳网络、信号情报，以及在线流量收集的大量数据，甚至可以向军事指挥官提供信息，并帮助他们决定如何作战。

目前，中国、美国和盟国都制定了组建隐形无人机机队的计划，这些无人机可与有人驾驶的飞机编队飞行。无人机可以起飞攻击目标、干扰通信或向前飞行，它们的雷达和传感器可以提供预警或预先发现目标。

无人机在现代战场上发挥的功能越来越大。图为乌克兰士兵在执行任务之前，先测试无人机的性能。（路透社）

2017年成立的美国防务公司安杜里尔公司（Anduril），正在快速将人类与智能机器结合起来。安杜里尔在美国、英国和澳大利亚聘请了1800多名员工。它的子公司正在为澳洲海军建造“幽灵鲨鱼”潜艇。

澳海军深入研究两种先进潜艇技术

澳洲海军正在对先进潜艇技术进行两种截然不同的深入研究。除了按计划建造13艘核动力攻击潜艇，也计划建造无人潜艇“幽灵鲨鱼”。核动力潜艇需要数百亿澳元，最后一艘潜艇要到本世纪中叶才会交付。相比之下，无人潜艇船体体积小，每艘造价略高于2300万澳元（约2003万新元），而且2025年中就可全部交付。

海军专家认为，像“幽灵鲨鱼”这样的自主潜艇装备有鱼雷、导弹和水雷，可以潜伏在敌方海岸附近，或在具有战略意义的水道或阻塞点等待，执行特定任务。

分析说，核动力潜艇与无人潜艇的成本和交付速度的巨大差距，说明了自动化将彻底改变武器、战争和军事力量，并塑造中美不断升级的军备竞争。

美国和英国协助澳大利亚建造核动力潜水艇。图为美国海军北卡罗来纳号潜水艇上个月停靠在西澳珀斯郊外的港口。（法新社）

安杜里尔工程部高级副总裁阿诺特说，无人潜艇更加容易建造，它的设计、制造和性能会根本改变常规潜艇的运作。

阿诺特也说，公司计划快速生产这类潜艇，并透露安杜里尔还计划为美国及盟国，包括英国、日本、新加坡、韩国和欧洲的客户建造这类潜艇。