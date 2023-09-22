中美进入人工智能军备竞赛

（悉尼路透电）美国与中国的军备竞赛加速，已经进入人工智能（AI）领域。现在，两国正在开发机器人武器，未来将在新的战场较量。
分析指出，在中美的高科技竞赛中，谁在人工智能和自主武器等领域占据上风，谁就能脱颖而出。技术和军事专家说，如果中国获胜，它将处于重塑全球政治和经济秩序的有利地位。
路透社报道，中美双方都在争先恐后部署无人驾驶机器，利用人工智能自主操作潜艇、军舰、战斗机、无人机与地面战车。这有如开发杀手机器人（killer robots），与人类决策者并肩作战。它们与常规的海陆空部队一起协同作战，可以大幅增强火力并改变战斗方式。比如以人工智能驱动的无人潜艇“幽灵鲨鱼”（Ghost Sharks）可以潜入数千米的深海，是一般常规武器做不到的。
路透社在专题报道中，采访了20多名美国和澳洲的前军官与安全官员，也从人工智能研究论文、中国军事出版刊物以及国防装备展览等渠道搜集资料。
AI系统可向军事指挥官提供信息 助决定如何作战
分析说，人工智能系统通过吸收和分析从卫星、雷达、声纳网络、信号情报，以及在线流量收集的大量数据，甚至可以向军事指挥官提供信息，并帮助他们决定如何作战。
目前，中国、美国和盟国都制定了组建隐形无人机机队的计划，这些无人机可与有人驾驶的飞机编队飞行。无人机可以起飞攻击目标、干扰通信或向前飞行，它们的雷达和传感器可以提供预警或预先发现目标。
2017年成立的美国防务公司安杜里尔公司（Anduril），正在快速将人类与智能机器结合起来。安杜里尔在美国、英国和澳大利亚聘请了1800多名员工。它的子公司正在为澳洲海军建造“幽灵鲨鱼”潜艇。
澳海军深入研究两种先进潜艇技术
澳洲海军正在对先进潜艇技术进行两种截然不同的深入研究。除了按计划建造13艘核动力攻击潜艇，也计划建造无人潜艇“幽灵鲨鱼”。核动力潜艇需要数百亿澳元，最后一艘潜艇要到本世纪中叶才会交付。相比之下，无人潜艇船体体积小，每艘造价略高于2300万澳元（约2003万新元），而且2025年中就可全部交付。
海军专家认为，像“幽灵鲨鱼”这样的自主潜艇装备有鱼雷、导弹和水雷，可以潜伏在敌方海岸附近，或在具有战略意义的水道或阻塞点等待，执行特定任务。
分析说，核动力潜艇与无人潜艇的成本和交付速度的巨大差距，说明了自动化将彻底改变武器、战争和军事力量，并塑造中美不断升级的军备竞争。
安杜里尔工程部高级副总裁阿诺特说，无人潜艇更加容易建造，它的设计、制造和性能会根本改变常规潜艇的运作。
阿诺特也说，公司计划快速生产这类潜艇，并透露安杜里尔还计划为美国及盟国，包括英国、日本、新加坡、韩国和欧洲的客户建造这类潜艇。