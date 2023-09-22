特鲁多：印度日益重要但加拿大须捍卫国际秩序

（纽约综合电）与印度陷入外交争端的加拿大总理特鲁多说，加拿大必须捍卫基于规则的国际秩序，但他坦承，印度是日益重要的国家，包括加拿大在内的西方国家必须继续与印度合作。

到纽约出席联合国大会的特鲁多说，加拿大会让司法机构独立运作，调查锡克教领袖尼贾尔遇害案。他星期四（9月21日）对记者说：“我们捍卫法治……不能接受任何国家在加拿大参与杀害加拿大公民的行为。”

特鲁多星期一（18日）下午在国会中宣布，加拿大政府有“可信的指控”，指印度特工与尼贾尔6月间在温哥华郊区中枪身亡有关。印度政府否认这个指控。两国接着互逐外交官。印度后来暂停给予加拿大国民签证服务，加拿大则将减少驻印外交官数目。

特鲁多说，在此案调查期间，他不能公布相关证据。他呼吁印度政府配合调查。

针对双边关系，特鲁多强调，印度是“日益重要的国家，也是一个我们必须继续合作的国家”。

特鲁多内阁要员、财政部委员会主席安妮塔·阿南德星期四指出：“两国之间的民间、企业、贸易和经济联系是牢固的，而且将继续下去。”

9月21日，在旁遮普邦巴尔辛普拉，印度警察在尼贾尔的房子外站岗。该房子门外贴着一份要尼贾尔出庭的通告。（法新社）

彭博社：美国反应平静 显示印度地缘政治作用增强

加拿大最亲密的盟友美国反应平静，彭博社指出，这突显在制衡中国方面，印度的地缘政治作用日益增强。支持加拿大进行调查的美国和英国，都没有停止与印度加强贸易的努力。

美国国家安全顾问沙利文否定美加存在分歧之说。不过，他在白宫对记者说，美国正同印度高层保持联系，美国不会给予印度“特殊豁免”待遇。他说，无论涉及哪个国家，美国都将坚持原则。

加拿大驻联合国大使鲍勃·雷说，加拿大将得到强力支持。他敦促人们耐心等待信息。目前，凶杀案调查组尚未指控任何涉案人。

印加贸易协议谈判上周已冻结

在印度北部旁遮普邦之外，加拿大的锡克教徒人数最多；加拿大2021年人口普查显示，境内锡克教徒约有77万。在加拿大、美国、澳大利亚和英国的锡克教徒当中，好些人支持旁遮普邦独立建国。

印加的贸易协议谈判已在上周冻结。加拿大是印度第17大外资来源，加拿大最大国际学生来源国是印度，到2022年这群留学生人数已近32万。

据估计，印加若能敲定全面经济伙伴关系协议 (CEPA)，双边贸易额可能增加多达65亿美元（88.88亿新元）。

学者：印加外交危机突显加国长期未审查外交政策

多名学者指出，印加外交危机突显加拿大没有严肃地看待外国的干涉。蒙特利尔魁北克大学战略与外交研究教授查尔斯·菲利普·戴维说，加印危机“是一个巨大的失误”。他告诉法新社，渥太华长期以来一直接到有关境内有外国干涉行动的警报。

渥太华大学公共和国际事务教授约翰·帕克也指出，加拿大过去的一两代人都没有审查外交政策。他说：“无论哪个政党执政，这都是我们政府的失败。”

他说：“加拿大受三大洋保护，在南部有一个友好的邻居……但那些海洋不再是不可逾越的了。”

美国智库兰德公司高级国防分析师德里克·格罗斯曼认为，此事使得美国拜登政府陷入两边不讨好的境地。他说：“如果美国站在加拿大这边，印度会再次质疑美国的忠诚；如果美国支持印度，就是在与北约盟友闹矛盾。”