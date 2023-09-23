英国政府考虑禁止下一代人买烟

（伦敦综合电）英国首相苏纳克正考虑推行全球最严厉的禁烟措施之一，禁止下一代人购买香烟。

英国《卫报》引述政府消息人士的话说，苏纳克正在研究类似去年新西兰宣布的禁烟措施，其中包括禁止向2009年1月1日或之后出生的人出售香烟。

英国政府发言人回复路透社询问时说：“我们希望鼓励更多人戒烟，实现到2030年成为无烟国的目标，这也是为什么我们已采取措施降低吸烟率。”

发言人说，当局推行的措施包括为英格兰100万名烟客提供免费电子烟装备、推出优惠券计划鼓励孕妇戒烟，以及针对香烟包装强制印戒烟劝告进行公共咨询等。

今年5月，英国刚宣布新措施，防止零售商走法律漏洞，向儿童免费提供电子烟样品。

英格兰和威尔士议会则于7月呼吁政府以环境和健康为由，在2024年之前禁止销售一次性电子烟。

英国料明年选举 苏纳克团队政策更注重消费者利益

《卫报》的报道指出，英国预计将于明年举行选举，而苏纳克的团队如今推行的政策更注重消费者利益，禁烟是其中之一。

苏纳克本周刚因背弃保守党的净零排放目标，而受到商界、中间派保守党和环保组织的广泛批评。

星期五（9月22日）公布的YouGov民意调查显示，在推迟实现净零排放目标后，受访者对苏纳克的好感度降至负45，是他迄今为止获得的最低分，且有多达68%的英国人对苏纳克持负面看法。