知情者：美国考虑为越南提供武器

（华盛顿综合电）知情者透露，美国拜登政府正在与越南谈判，讨论两国自冷战以来最大一笔军售案，这可能惹怒中国，并进一步将俄罗斯边缘化。

路透社星期六（9月23日）引述知情人士报道，美国政府可能会在明年批准这项军售案，包括向越南出售F-16战机，在中国于南中国海的表现越来越强势之际，加强越南的防御能力。

据透露，这项军售案仍处于初步阶段，还在拟定细节，且可能无法达成协议。不过，这是美国与越南官员过去一个月在河内、纽约和华盛顿与会时讨论的重点议题，凸显美越两国新升级的双边关系。

本月初，越南在美国总统拜登访问河内期间宣布，越南与美国的关系提升至最高级别，正式从全面伙伴关系升级为 “全面战略伙伴关系”。

美正制定特别融资条款 助越不再依赖低成本俄制武器

一名不愿具名的消息人士称，华盛顿正在考虑为价格昂贵的装备制定特别融资条款，以帮助资金短缺的越南可以不再依赖低成本的俄国制武器。

美国白宫和越南外交部都未针对这个消息置评。

路透社指出，中国与越南在南中国海的主权争议越来越激烈，这让越南开始寻求建立自己的海上防御能力。如果美国与越南达成军购交易，肯定会激怒中国。

美国外交政策研究机构太平洋论坛海事安全主任、东京国际大学助理教授欧丹尼尔（Jeffrey Ordaniel）分析说，越南正在发展不对称防御能力，但希望这不会激起中国的反应。“这是一种微妙的平衡。”

欧丹尼尔认为，美国应该把计划拨给中东军备的资金转移到印度太平洋地区，“以便让越南、菲律宾和台湾等伙伴买得起对抗北京的武器”。