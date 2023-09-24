全球第二例转基因猪心脏移植 美国男子术后状况良好

（华盛顿法新电）一名58岁美国男子成为世界上第二位接受转基因猪心脏移植的患者，标志着医学研究领域的最新里程碑。

美国马里兰大学医学院上星期五（9月22日）在一份声明中介绍，这名患者名叫劳伦斯·福赛特，患有血管疾病和内出血并发症等基础疾病，不符合接受人类心脏移植的条件。如果不进行这项实验性移植手术，福赛特很大概率会面临心脏衰竭，他唯一的希望只有接受“异种器官移植”（Xenotransplant）。

这是全球第二例转基因猪心脏移植手术。两次历史性的手术都是由马里兰大学医学院在马里兰大学医学中心完成。

首例转基因猪心脏移植手术于去年1月实施，但由于包括术前健康状况差在内的多种原因，患者在接受移植两个月后死亡。

患者术后已能自主呼吸 无需任何辅助设备

福赛特目前的术后状况较好。他现在已经能够自主呼吸，新的心脏功能良好，无需任何辅助设备的帮助。

目前有10多万名美国人在等待器官移植。异种器官移植可以为人类器官捐赠长期短缺的问题提供一个解决方案。但异种器官移植具有挑战性，因为病人自身的免疫系统会攻击外来器官。

早期的异种器官移植研究主要集中在从灵长类动物身上获取器官，但患者术后存活时间并不长。现阶段的研究重心则转为使用转基因猪的器官来规避人体排异问题。

猪的脏器体积大、生长速度快，而且猪产仔数量多，也已经作为食物来源饲养，因此被认为是人类理想的移植器官供体。

过去几年中，已有转基因猪肾脏被移植给脑死亡患者的手术案例。纽约大学朗贡医院移植研究所本月宣布，移植到脑死亡患者体内的猪肾脏在61天的时间里一直保持功能运作，创下纪录。