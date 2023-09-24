拜登：极端共和党人要让政府停摆

（华盛顿综合电）美国总统拜登把国会预算僵局归咎于“一小群共和党极端派”，并敦促共和党议员立即采取行动，避免联邦政府在2023财年于9月30日结束后停摆。

拜登星期六（9月23日）出席国会晚宴时说，他和共和党的众议院议长麦卡锡5月已就政府开支水平达成协议，在未来10年内削减1万亿美元（1.37万亿新元）预算赤字的同时，继续为重要的国内和国家安全事项提供所需资金。然而，“现在有一小群极端共和党人不想履行协议，因此所有美国人都可能被迫付出代价”。

美国国会预算投票经常演变成为共和、民主两党之间的对峙，两边都希望利用政府关门危机迫使对方让步。2023财年将于9月30日结束，届时若美国国会仍未通过任何财政预算方案，联邦政府将面临关闭。

拜登警告，联邦政府停摆将危及食品安全、癌症研究、儿童福利等计划。他强调：“为政府提供资金是国会最基本的职责之一。共和党人是时候开始履行美国选民推选他们来做的事了。让我们完成这件事。”

联邦政府若关闭，除了会导致数十万公务员领不到薪水，还可能给努力竞选连任的拜登带来重大的政治成本。白宫主张，国会通过的任何预算法案都应把给乌克兰的240亿美元军事和人道援助包括在内。这虽获得两党参议员支持，但遭一些众议员强烈反对。

拜登在讲话中，把自己2024年竞选连任描绘成对抗前总统特朗普代表的政治极端主义的战斗。他说：“我希望我可以说对美国民主的威胁已随着我们在2020年胜选终结，但事实并非如此。不要自欺欺人，我们的民主仍然受到威胁。”

支出法案无一通过 众议院将讨论临时拨款

美国众议院规则委员会星期六以九票赞成、两票反对的表决结果，批准把四项拨款议案提交给众议院全院辩论。这四项议案涵盖国防部、农业部、国务院和国土安全部的2024财年预算。

众议院规则委员会为这些议案的辩论制定了规则，但目前不清楚会有多少共和党众议员投票支持这些规定。众议院必须先通过相关规定，才能启动辩论。

美国国会每个财年的全面支出法案包含12项拨款议案，但至今无一获得国会通过，而距离2023财年结束只剩一周时间。因此，国会必须先通过一项临时拨款法案，以维持政府机构继续运转。

主流共和党人此前提出一项为政府提供31天资金的临时措施，但遭到党内极右派反对。据彭博社引述，麦卡锡的盟友、众议员格雷夫斯报道，共和党众议员正在草拟为政府提供14天至60天资金的新临时措施。

据悉，拟议中的措施将暂时把国内支出削减27%，而不是此前提出的8%。不过，即使麦卡锡能够争取到强硬派的支持，这项提案也不太能在民主党控制的参议院通过。目前，参议院也在制定避免政府关门的临时法案，有关细节可能最快于星期二（26日）公布。