沙特以色列关系将正常化 分析：美以沙和巴勒斯坦将受惠

（耶路撒冷／利雅得综合电）以色列和沙特阿拉伯这两个死敌有可能改善关系。以色列总理内坦亚胡的心腹说，他深信以色列和沙特将在数月内达成关系正常化新里程碑协议。沙特王储穆罕默德也表示有同感。

以色列战略事务部长德默尔上星期五（9月22日）接受彭博电视台的采访时说：“我个人相信，我们最终将与沙特达成正常化协议。无论是在今年年底还是以后，我认为两国可以在接下来的几个月内实现这一目标。”

德默尔说，针对满足沙特的要求，即允许利雅得将浓缩铀用于民用核计划，以及解决防止核扩散等问题，以色列与美国的立场“完全一致”。

沙特实际掌权者、王储穆罕默德接受美国福克斯新闻台访问时说，沙特“每天”都更接近与以色列实现关系正常化。

内坦亚胡上星期五在联合国大会上发言时透露，以色列和沙特正处于达成历史性和平协议的时机。

以色列上星期六（23日）还发贺电祝贺沙特国庆。以色列外交部在社交媒体平台X（前称推特）发表英语和阿拉伯语声明，恭贺沙特和平繁荣，睦邻友好。

伊朗核威胁促使两国关系越渐紧密

由于共同敌人伊朗正在研发核武器，两国关系近来越走越密。

彭博社分析说，美国、沙特和以色列正在进行复杂的谈判，如果以沙关系正常化，估计将形成这样的局面：华盛顿向沙特提供安全保证，应对来自伊朗的威胁；沙特与以色列实现关系正常化，借助本身是科技强国的以色列在经济上协助沙特走向多元化，摆脱对石油的高度依赖；以色列将做出让步，保留让巴勒斯坦建国的可能性。这么一来，美国将重新恢复对沙特的部分影响力，从而遏制中国在中东日益扩大的影响力。

据知，美国、以色列、沙特与巴勒斯坦都安排了特定官员负责直接跟进，美国方面是国家安全顾问沙利文，沙特是国防部长哈立德，以色列是德默尔，巴勒斯坦则由外交顾问卡尔迪负责。

分析指出，沙特担心伊朗的核计划与大型导弹，国内的石油设施也不时被伊朗袭击，因此要与美国达成共同防御安排，也就是一旦伊朗遭到攻击，华盛顿就会出手援助。一个可能的参照模式是美日安保条约，即日方允许美军驻扎在当地的军事基地，换取美国的安全保证。

至于以色列，分析认为，以色列与沙特关系正常化，会缓解以色列在中东的紧张局面，也有助以色列未来与其他国家如印度尼西亚和马来西亚建立关系。以色列也在与美国讨论达成与沙特一样的共同防御协议。