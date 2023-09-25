全球大米危机又要来了？

全球米价今年的涨幅已达到50%，从年初的每吨400美元（约540新元）现在已经上涨到600美元，印度禁止非巴斯马蒂米出口后，米价最近一个月内直接蹿升近20%。如果印度迟迟不恢复大米供应，国际米价在未来几月大概率继续走高。

如果从宏观上看，从2022年10月至2023年9月，全球大米总产量达到5.12亿吨，总消费量有5.17亿吨，大米在数字上出现了500万吨的缺口。但各国都会有储备米，世界大米总储备量预估也有1.7亿吨。

然而充足的储备量并没有阻止大米价格上涨的步伐，南大拉惹勒南国际研究院非传统安全研究中心研究员何塞（Jose Ma. Luis P. Montesclaros)接受《联合早报》采访时表示，全球大米交易量不到总产量的10%，因为多国都囤积大米作为战略储备。所以国际市场上，印度，泰国与越南成为了最重要的三个出口国，任何政策变动都可能影响全球大米供应。

新加坡米入口商总会主席陈奂霖表示，虽然最近进口米价上涨了30%至40%，但米商与政府经历了2008米价危机与冠病疫情的双重洗礼后，已经更有经验应付供应链上的压力。即便米价继续走高，本地米商也有一定能力让米价涨幅维持平缓。

但解铃还须系铃人，印度什么时候能恢复大米出口，莫迪政府如何稳妥处理国内政治压力和高通胀问题，减缓国内问题对全球大米供应链的冲击，还需要进一步观察。