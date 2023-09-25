研究：野火难止空污加剧 危害心肺等健康风险大增

（巴黎综合电）研究显示，野火造成的危险空气污染正在加剧，而且可能会持续下去。

研究人员指出，与火灾相关的空气污染对健康造成的危害包括心脏和肺损伤，甚至是死亡。

这项发布在《自然》科学期刊的研究发现，从2010年到2019年，每年至少有一天接触严重空气污染的人数超过20亿，增加了近7%；大多数人每年平均有近10天的时间接触到严重空污。

研究也发现，低收入国家受到火灾造成的空气污染影响的程度约为高收入国家的四倍，其中，中非、东南亚、南美洲和西伯利亚的风险最高。

另外，每年接触严重空污天数最多的五个国家都集中在非洲，分别为安哥拉、刚果共和国、赞比亚、刚果民主共和国和加蓬。

研究员指出，气候变暖意味着空气污染未来可能会更加严重。目前已有证据显示，林火产生的烟霾可能增加危害健康的风险，包括死亡率和发病率。为此，人们应避免接触林火造成的空气污染。

《自然》刊载的另一项研究发现，美国野火造成的烟雾导致空气质量逐年恶化。许多富裕国家的城市也因为汽车废气、工业污染物排放等因素，空气中的悬浮颗粒PM2.5浓度比世界卫生组织定制的安全水平高。

联合国世界气象组织（WMO）本月较早时指出，随着气候变暖，极端热浪将更频繁发生，也会助长更猛烈的野火。

科学家警告，过去几十年，已有数十万人因热浪和野火引发的极端高温死亡。各国政府必须展示意愿和领导能力，落实《巴黎协定》设定的目标，把本世纪末的升温幅度控制在工业化前水平的2摄氏度以内。