韩国AI虚拟人市场 2030年或达7200亿元

（首尔法新电）韩国企业利用人工智能（AI）技术创建虚拟人，这些AI虚拟人物能唱会跳、可播报新闻，还可在电视上销售名贵服饰，已成为韩国社会的主流。研究显示，到了2030年，虚拟人在全球市场价值可能达到5270亿美元（约7200亿新元）。

在韩国，AI虚拟人可修读大学课程、在大企业实习，并定期出现在电视直播中，推动从食品到名贵手提袋等产品的销售额。

业者：扩大虚拟人用途和角色 证明可与人类共存

韩国科技企业Pulse9至今已为韩国数个最大企业，包括新世界百货创建了虚拟雇员。Pulse9指出，这只是开始，公司仍在“致力于开发技术，以扩大AI虚拟人的用途”。

公司首席执行官朴智恩说：“虚拟人基本上能够完成真人所做的大部分工作。”

韩国对AI虚拟人的需求一开始是由韩国流行音乐业推动的。事实证明，不会陷入丑闻且能24小时工作的虚拟偶像在韩国深受欢迎。

朴智恩透露，Pulse9正在“扩大这些虚拟人物在社会中扮演的角色，以证明这些虚拟人不仅是幻想的偶像，也可以作为同事和朋友与人类共存”。

集10多名真人演员技能于一身 虚拟人“Zaein”才华横溢

Pulse9创建的虚拟人Zaein亮丽的容貌，是通过对过去20年韩国流行歌手的脸部进行深度学习分析后创建的。

她有精致的五官、白皙皮肤和苗条身材，并利用真人演员叠加深伪技术，让她更为栩栩如生。

朴智恩说，公司利用10多名拥有不同技能的真人演员，通过唱歌、跳舞、表演和播报新闻等，共同打造了Zaein才华横溢的形象，这也是这个AI虚拟人如此“特别”的原因。

Pulse9一名代表说，所有真人演员的身份都保密，也不会对外展示他们的真实面貌。

法新社与其中一名通过Zaein播报新闻的30来岁匿名真人演员进行了采访，她说：“我认为，这对那些想成名的人来说是个很好的做法，这也是这份工作吸引我的地方。”

她认为，扮演虚拟人物其实开启了新的大门：“很多十几岁的青少年和年轻人一般都会成为韩国流行乐坛偶像，我已经过了那个年龄，但能够接受这个挑战真是太好了。”

朴智恩认为，现有AI技术意味着所创建的虚拟人仍须继续依靠真人的技能，“直到未来创造出真正强大的AI技术，可让虚拟人自行处理一切”。

尽管专家都在谈论AI的危险，好些国家也寻求对AI进行监管，但朴智恩并不担心。

韩国的低生育率已使得许多企业面对招聘问题，朴智恩的公司因此仍在创建新的虚拟偶像和销售代理等，让这些虚拟人物协助承担韩企面向客户的工作。