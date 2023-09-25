英国研究：冠病或导致器官异常

（巴黎综合电）研究发现，因感染冠病住院的病人中，有三分之一在几个月后出现多个器官“异常”的情况。

英国一组研究人员在2020年至2021年，对259名住院冠病患者的多个器官，包括大脑、心脏、肝脏、肾脏和肺部进行磁共振成像（MRI）扫描，再与52名从未感染冠病者的MRI扫描进行对比。结果发现，近三分之一的冠病患者在出院后的平均五个月内，有一个以上的器官出现异常。

冠病住院肺部异常概率是未染疫者14倍 脑异常概率三倍

这项发表在《柳叶刀—呼吸内科》医学期刊的研究显示，因冠病住院的人群出现肺部异常的概率是未染疫者的14倍，大脑出现异常的概率是三倍。

此外，多重器官异常的冠病患者出现严重精神和身体障碍的概率，是未染疫者的四倍，这使得他们无法进行日常活动。

研究人员强调，这项研究是在冠病疫情暴发初期进行的，当时英国还没有展开大规模的疫苗接种工作。此外，此次研究也不包括感染奥密克戎变异毒株的患者。

尽管如此，研究人员认为，这项研究结果有助医学界进一步了解冠病引发的长期后遗症（long Covid，简称长冠病），并寻找治疗方法。

全球有数百万人感染冠病后出现长冠病，症状包括呼吸困难、体能下降、脑雾等，但医学界对长冠病的了解仍然有限。