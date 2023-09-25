美韩联合军演对抗朝鲜威胁

（首尔综合电）美国和韩国星期一（9月25日）开始展开为期三天的联合海军演习，以对抗朝鲜潜艇和导弹构成的威胁。

韩国海军说，此次演习是韩美海军有效威慑应对朝鲜不断升级的核武与导弹威胁的机会，可进一步巩固两国的联合防御态势。

朝鲜金正恩政权本月刚宣称部署了所谓的“战术核攻击”潜艇。据推测，朝鲜的首艘战术核攻击潜艇是现有罗密欧级潜艇（3000吨级）改装而成，配备至少10个发射管。

根据韩国海军周一发表的声明，美韩两国各派出了九艘军舰，参与在朝鲜半岛东岸海域进行的反潜艇与实弹演习。此次联合海上行动也使用了配备宙斯盾（Aegis）系统的驱逐舰，以跟踪和击落导弹。

长期以来，平壤一直谴责这些演习是战争的预演。

朝中社：尹锡悦诋毁朝俄关系

同一天，朝鲜官方通讯社朝中社刊文指责韩国总统尹锡悦在联合国大会发言时批评朝俄合作，是对朝俄关系的恶意诋毁与污蔑。

尹锡悦上星期三（20日）在联大发言时说，如果俄罗斯帮助朝鲜强化武器计划，换取朝鲜对俄乌战争的支援，这将是“直接挑衅”，韩国及其盟友不会袖手旁观。

文章批评尹锡悦是美国的“扬声器”，并称邻国之间亲密相处是非常自然正常的事情，毫无理由被看成问题。

文章指尹锡悦“在国际舞台上兴风作浪”“是地区形势的搅局者、破坏者”。

针对尹锡悦在联大的言论，俄罗斯外交部说，俄副外长鲁登科已在上星期四（21日）召见韩国驻俄大使李度勋表达不满，并称尹锡悦对俄不友好言论严重损害俄韩关系，不利于双边合作。