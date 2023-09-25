马克龙促石油公司以成本价卖汽油柴油

（巴黎综合电）法国总统马克龙说，他将推动法国石油业者以成本价出售汽油和柴油，希望在不花费大量公共资金的情况下，能够减轻物价飙升对一般家庭的影响。

法国此前因为小型业者的反对，搁置了要求加油站亏本出售汽油的计划。马克龙说，总理博尔内本星期与石油业者会面时，将要求业者提高公司取得盈利的透明度，同时以成本价出售汽油。

马克龙星期天（9月24日）接受民营的法国电视一台（TF1）和国营的法国电视二台的联合采访。他在提到油价问题时说：“这是我们可以做的一件事，那就是制止石油业继续牟取暴利。”

将派100欧元补贴给须以车代步上班的低收入群

燃油价格在法国是敏感的政治课题，2018年政府提高燃油税引发了黄背心运动，这个运动演变成持续数月的针对生活费高涨的抗议活动。

法国政府去年曾为燃油提供补贴，但公共财政为此付出巨大代价。马克龙表明，如果政府要继续为绿色转型和福利制度提供资金，就无法再承担削减柴油和汽油税的费用。

此外，马克龙在访谈中透露，政府将提供100欧元（约145新元）补贴给那些必须以车代步上班的低收入群。至于食品价格，马克龙指责大型零售商在通货膨胀下降的情况下仍维持高价，并说政府希望与业者达成“适度利润的协议”。

要摆脱煤炭发电 绿色转型年支出增至400亿欧元

法国政府定星期三（27日）提交预算案，其中，将把绿色转型的年度支出，从330亿欧元增加到400亿欧元。马克龙说，其中一部分将用于在2027年把法国的两座燃煤发电厂改造为生物质（biomass）发电厂。“我们将大规模投资（绿色转型），第一件事，就是必须摆脱煤炭发电。”