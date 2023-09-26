韩中日筹备三国峰会 争取年内举行

（首尔综合电）韩国、中国与日本星期一在首尔启动为期两天的密集磋商，探讨重启三国领导人会谈的相关事宜。韩国外长朴振嘱托三国部长助理级外交官紧密合作，争取在年内促成此事。

朴振星期一（9月25日）在韩国外交部大楼会见韩中日高官会议（SOM）代表，他们是韩国外交部部长助理郑炳元、日本外交部外务审议官船越健裕与中国外交部部长助理农融。朴振指出，韩国、日本和中国是密不可分的近邻，公众高度关注长期停摆的三国协商机制能否重启。他表明要争取在今年内促成三国峰会，并强调峰会应取得三国民众能够切身感受到的实质成果。

韩中日峰会2008年首次举行。受冠病疫情、日韩战时劳工纠纷等问题影响，上一次峰会于2019年在成都举行后便停摆至今。韩国是本届峰会的轮值主席国。

朴振说，韩中日走过的路并不总是一帆风顺，希望三国能秉持三边合作机制的初衷，再次互相拥抱，开展密切沟通。他指出，明年三国均为联合国安理会理事国，国际社会对三国的作用和担当寄予厚望。

韩中日星期一在首尔举行相当于工作层级的副司局级会议。当天早些时候，郑炳元分别与船越健裕及农融进行双边会谈。三人将于星期二（26日）上午开会，正式讨论重启三国峰会。

习近平主动提及访韩 韩国争取以缓和两国关系

目前，韩国也在寻求安排中国国家主席习近平来访，希望借此掀开两国关系的新篇章。韩媒指出，这是近月来中韩关系迅速缓解的最新迹象。

韩联社引述韩国官员报道，习近平星期六（23日）同韩国国务总理韩悳洙在杭州会晤时，主动提及访韩一事。韩国总统办公室随后于星期天说，将就习近平访韩事宜同中方展开正式协商。

此前，习近平曾于2014年访问韩国，韩国时任总统文在寅则于2017年和2019年两度访华。韩联社指出，考虑到外交惯例中两国领导人轮流互访的情况居多，韩方普遍认为这次轮到中方领导人访韩。尹锡悦就任韩国总统以来，已三次公开表示期待习近平来访。习近平去年11月在印度尼西亚出席二十国集团（G20）峰会期间也曾告诉尹锡悦，待疫情稳定后，他将应邀访韩。

尹锡悦国安顾问：习今年内访韩不太可能 或等明年

尹锡悦的国家安全顾问赵太庸星期天说，争取习近平访韩是尹锡悦政府的外交目标之一，有望成为中韩关系的转折点。但他预计，习近平不太可能在今年内访韩，或许要等到明年。

《韩国时报》分析认为，习近平主动表示有意访韩，旨在修补两国关系。近期美国一直在拉拢韩国、荷兰、日本、台湾等伙伴加入限制先进晶片出口的行列，此举明显剑指中国。尹锡悦也与美国总统拜登加强安全合作，以应对朝鲜核武威胁与中国在印度太平洋地区的扩张，并支持美国重塑全球供应链以降低对华依赖。

峨山政策研究所研究员李东奎说：“在上个月的戴维营三边峰会上，韩国把与美国和日本的安全合作提升到了准同盟水平，中国不想成为目标。从中国的角度来看，相较于美国和日本，韩国是可以发挥更大外交杠杆作用的外交伙伴……北京可能想通过首尔，调整韩美日的合作水平。”

按照惯例，中国一般会派总理出席韩中日峰会。一名韩国高官说：“如果三边峰会举行，后续也会举行双边峰会。这可能成为促成习近平访问首尔的一环。”