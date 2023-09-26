【东谈西论】加拿大印度翻脸 外交危机何解？



一名加拿大籍的锡克教领袖今年6月在温哥华附近被暗杀。这起事件正演变为加拿大和印度之间一场全面的外交危机。

加拿大总理特鲁多上星期一在国会上说，有理由相信，印度莫迪政府的特工可能与哈迪普·辛格·尼贾尔被暗杀有关。

尼贾尔原籍印度。他在1997年流亡到加拿大，后来获得加拿大国籍。他在加拿大推动锡克独立运动，目标是在印度旁遮普邦建立独立的卡利斯坦国。印度政府则指责尼贾尔是恐怖分子，策划暴力袭击，领导恐怖组织。

特鲁多指控印度特工涉嫌暗杀尼贾尔是对加拿大主权的侵犯。两个国家接着相互驱逐大使，印度还暂停办理加拿大公民的签证业务。

这场外交冲突会如何收场？印度如今是美国遏制中国崛起的重要帮手，加拿大又是美国最老的盟友之一。在新朋友和老朋友之间，美国会如何选择？

这期的早报播客《东谈西论》，听主持人韩咏红和印度弗莱明大学社会科学系副教授刘奇峰详细解析。

精彩片段

主持人韩咏红：锡克教分离主义运动有一定的激进倾向，有一些人认为加拿大总理不应该纵容锡克教分离主义者在加拿大国土上面活动。

印度弗莱明大学社会科学系副教授刘奇峰：印美关系的进展其实是从2015年之后才正式开始，跟莫迪的崛起是重叠的。这个战略机遇对美国跟印度来说是很好的，两边都有对抗中国的需求，所以双边应该是没有诱因要让这样子的事件破坏双边的关系，所以我觉得应该会低调处理。

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