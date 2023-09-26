英研究：抗冠病口服药物或致病毒变异

（巴黎综合电）英国一项研究指出，已在全球各地广泛使用的冠状病毒口服药物莫那比拉韦或导致病毒突变。不过，尚未有证据显示这些突变会提高病毒的传染性和致病力。

这项于星期一（9月25日）发表在英国科学杂志《自然》的研究发现，美国制药公司默克（Merck）研发的冠病口服药莫那比拉韦（Molnupirav，也称Lagevrio）会使服用者的冠病病毒样本发生变化，产生“明显的变异病毒，且这些病毒仍能存活”。

莫那比拉韦是一种针对核糖核酸（RNA）病毒的小分子广谱抗病毒口服药，可在冠状病毒基因组中“掺假”，诱导病毒产生错误突变，破坏基因组的复制，从而抑制病毒传播。

研究员从数据库中筛选出逾1500万个“2019年冠状病毒”的基因组序列，并用这些数据追踪病毒在大流行期间的变异情况。结果发现，服用了莫那比拉韦的患者，体内会出现一种特殊的变异病毒。这一情况在美国、英国、澳大利亚和日本等广泛使用莫那比拉韦的国家更为常见。

不过，研究报告第一作者、弗朗西斯·克里克研究所（Francis Crick Institute）研究员桑德森（Theo Sanderson）强调，迄今尚未有证据表明“莫那比拉韦制造了更易传播或毒性更强的病毒”。“已在全球广泛传播的冠病变异病毒，都不是由这款药物造成的。”

但桑德森补充说：“很难预测莫那比拉韦疗法是否会产生另一种能广泛传播、且人们不具免疫力的新型变异毒株。”

默克公司反驳研究报告，指研究员只是根据提取序列的地点和时间的“间接关联”，假定这些病毒突变与服用莫那比拉韦患者的病毒传播有关，却没有出示证据证明病毒是如何传播的。