欧中若打关税战 德国豪华车首当其冲

（布鲁塞尔综合电）欧盟对中国电动汽车补贴发起调查，旨在保护欧洲汽车制造商免受大量廉价中国汽车的冲击。不过，分析人士认为，如果这引发欧盟与中国之间的关税战，那么马赛地和宝马等最赚钱的德国豪华车将面临最大风险。

对德国高端汽车制造商如保时捷等来说，中国是他们最昂贵车型的最大市场。去年，中国占宝马7系和马赛地S级轿车全球销量的三分之一以上。奥迪汽车在全球的销量，同样有超过三分之一来自中国市场。

市场研究公司伯恩斯坦（Bernstein）分析员罗伊斯卡和尤妮斯估计，来自中国的收入占这些德国汽车制造商基本利润的25%以上。如果贸易争端升级，德国豪华汽车制造商遭受重创的风险最大。

这是因为一些大批量的中小型轿车，宝马和马赛地都与在地制造商合作，因此可在无须缴付目前15%进口关税的情况下销售这些汽车。不过，这些公司的高端车型一般是在欧洲和北美生产，然后出口到中国，因此若北京对欧盟的任何措施进行报复，这些汽车将首当其冲。

马赛地去年在中国销售了超过75万辆汽车，其中略高于20%是进口的；宝马占中国汽车交付量的约三分之一，保时捷则没在中国生产任何汽车。

法国兴业银行（Societe Generale）首席经济师马卡森说：“简单来看，如果欧洲对中国电动汽车采取的措施成为事实，那德国汽车最可能遭到报复……但事情不一定会那么黑白分明。中方真的会对同样商品进行报复吗？情况可能会变得更加复杂。”

更重要的是，与中国的关税战将是不平衡的。信用保险公司安联贸易（Allianz Trade）估计，如果欧盟提高一个百分点的关税，中国的总损失可能达到84亿美元（约114.8亿新元），虽然这个数字看起来很大，但仅占中国出口的0.2%。相对的，这却占了欧盟总进口的1.5%。