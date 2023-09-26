【早知】美国为何拉近与太平洋岛国关系？

太平洋岛国为何重要？

“太平洋岛国”一般指散布在太平洋西南地区的14个国家，这些国家面积虽小，但处于海上贸易的必经之路，且富含天然资源，专属经济区横跨太平洋大片海域。若未来印太地区爆发军事冲突，它们可能成为各国船只停靠和补充燃料的重要前哨基地。

美国国防部负责东亚事务的副助理部长莫汉达斯7月在国会听证会上说，太平洋岛国在美国印太地区战略愿景中发挥着关键作用。他指出，美国与密克罗尼西亚联邦、马绍尔群岛以及帕劳三个太平洋岛国签署的“自由联系条约”，对确保五角大楼有能力遏制侵略，以及在必要时结束冲突、维护印太地区的和平、安全与稳定至关重要。

中国与太平洋岛国扩大合作为何让美国担心？

一些太平洋岛国与美国和澳大利亚、新西兰等地区盟友有着长期关系。但近年来，太平洋地区逐渐被拉入中国的轨道，这显然是美国等西方国家不愿看到的。2022年，所罗门群岛与中国签订安全协定，引起中国可能在当地驻军的担忧。

第二次世界大战期间，所罗门群岛曾是重要战场，而时至今日，在太平洋地区的任何敌意军事存在仍有可能威胁澳洲和新西兰的贸易路线，以及美国领土夏威夷和关岛。

西方也担心，太平洋岛国可能在联合国等国际组织站在中国一边，帮助中国大陆孤立台湾。

美国对冲中国影响力举措是否有效？

美国在去年9月的首届美国—太平洋岛国领导人峰会上，同太平洋岛国达成美国—太平洋伙伴关系协议，承诺在气候变化、经济发展和安全合作方面采取更多行动。白宫当时说，过去10年美国已直接向太平洋岛国提供超过15亿美元的援助，并将提供超过8.1亿美元的新援助。美国总统拜登还宣布多项举措，包括任命首位美国驻太平洋岛国论坛特使，以及扩大美国国际开发署在太平洋地区的足迹等。

在刚刚举行的第二届峰会上，拜登承诺再提供2亿美元。不过，与北京关系密切的所罗门群岛总理索加瓦雷和瓦努阿图总理基尔曼都未出席此次峰会。这表明，在拉拢太平洋岛国方面，美国要追上中国还有很长的路要走。

此外，美国虽然兑现了去年峰会上做出的一些承诺，如在太平洋地区新设美国国际开发署办事处，但美国国会尚未批准去年做出的大部分资金承诺。