韩国10年来首阅兵 尹锡悦警告朝鲜勿用核武

（首尔综合电）韩国10年来首次阅兵，韩国总统尹锡悦在活动上警告，如果朝鲜动用核武，韩美将以压倒性力量终结朝鲜政权。

尹锡悦星期二（9月26日）下午同民众一起在首尔参加纪念建军75周年的阅兵式。韩国现任总统在队伍前进的大道旁阅兵，这还是首次。

韩国以往每五年举办一次阅兵式，但韩国前总统文在寅上台后，主张与朝鲜和解，所以在2018年选择举行庆祝仪式而不是阅兵式。因此韩国上一回举行阅兵式是在2013年。

韩军在阅兵式中展示了最新的军事装备，包括远程防空导弹、“爱国者”防空导弹、国产“天弓”中程防空导弹、最新的“玄武”（Hyunmoo）地对地导弹、小型无人机等170多件武器。驻守在韩国的2万多名美国士兵中也有300人参加阅兵式。

分析人士称，“玄武”导弹是首尔在冲突中可用于打击朝鲜的装备之一，而远程防空导弹则可用于射击高度为50至60公里的来袭导弹。

此次阅兵式还安排了韩美飞行表演，以展示两国“升级版”的联合防御态势。但韩国总统府说，由于天气恶劣，F-35型战斗机、阿帕奇直升机和第一架国产战斗机KF-21等，无法按计划飞越阅兵场地上空为阅兵式增添气势。

据韩国联合通讯社报道，当局也通过扩增实境技术展示了海军新一代正祖大王号宙斯盾驱逐舰。

朝鲜半岛面对日益升级导弹威胁

朝鲜半岛局势近年愈趋紧张。韩美在军事上更紧密的合作与互动，刺激朝鲜频繁试射导弹以示抗议，区域面对的导弹威胁日益升级。截至9月初，朝鲜今年已发射了26枚弹道导弹和两枚太空火箭，其中包括四枚射程可达美国本土的洲际弹道导弹。

尹锡悦星期二参加阅兵式前，于首尔空军基地检阅仪仗队时发表讲话，抨击平壤追求原子武器。

尹锡悦说，朝鲜政权对发展核武的执着加剧朝鲜人民的痛苦。朝鲜政权必须清楚地认识到，核武永远无法保证其安全。尹锡悦也赞扬韩美军事关系强化，并表示两国的合作已发展为以核力量为基础的关系。

这次阅兵是在朝鲜领导人金正恩从俄罗斯访问回国一周后举行。访问莫斯科期间，金正恩和俄总统普京宣布要加强军事合作。

对此，尹锡悦在讲话中强调，如果俄罗斯帮助朝鲜加强武器计划，以换取朝鲜支援它在乌克兰打仗，那将是“直接挑衅”。

美国总统拜登今年4月在白宫会见尹锡悦时说，朝鲜对美国及其盟国的核攻击将是金正恩政权的终结，他也宣布与韩国共同努力应对平壤的核计划。朝鲜则指尹锡悦是“傀儡叛徒”。