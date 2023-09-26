中日韩同意争取今年内举行三国首脑会议

中国、韩国和日本同意争取在今年内举行三国首脑会议。

三国的高级外交官员星期二（9月26日）在首尔开会后，韩国外交部说，三方同意尽早举行首脑会议，并着手筹备三方部长级会议。韩国是中日韩三方会议的轮值主席国。

据日本媒体，韩方在会中建议在今年12月举行三方峰会。

中国外交部只说，三方同意在未来数月内举行外长会议，并针对在三方均方便的时间尽早举行领导人会议保持沟通。

中国外交部发言人汪文斌当天在例行记者会上说，在首尔的会议期间，三方就推动中日韩稳步重启合作进行了深入探讨。三国一致认为合作符合三方的共同利益，因此应加强在人文、经贸、科技创新、可持续发展、公共卫生等领域的务实合作，为地区的和平稳定做出新贡献。

韩国外长朴振在三方会议前发声明说，中日韩人口占世界人口的20％，国内生产总值占全球25％，三国合作不仅对东北亚，也对世界的和平、稳定与繁荣有重要作用。

共同社报道，日本政府支持韩国在三国工作层面，切实探讨彼此关心的课题。在俄乌战争持续和朝鲜推进核计划与导弹开发的背景下，日本有意与韩国合作，修复同中国的关系。

三国原本同意从2008年开始每年都举行三方首脑峰会以促进区域合作，可是这个倡议因种种双边争议和近期的冠病疫情而一再受挫。中日韩领导人上次的三方峰会是在2019年12月，于中国成都举行。那次会议被视为旨在缓解北京对日韩与美国加强合作的担忧。

此次中日韩高官在首尔开会，意味着三国外交部门开始为三方峰会正式做准备。按惯例，在高官会议后，各方的接触就会逐步升级到举行外长会谈，然后是首脑会议。这回在首尔会谈的三方代表是韩国外交部部长助理郑炳元、日本外交部外务审议官船越健裕和中国外交部部长助理农融。

韩国一高官告诉路透社，自2017年因美国在韩国部署萨德反导系统，导致中韩关系恶化以来，中国一直在积极寻求同日韩合作，并设法安排会晤。

“我确信，中国对于韩国、美国和日本越来越密切的三方安全伙伴关系会感到有些不安……有一种观点认为，他们有必要妥善处理同韩国的关系，因为他们知道当年对萨德的反应适得其反，并严重激化了反华情绪。”

美智库：北京或想利用三方贸易合作 制衡美国“友岸外包”

美国智库卡内基国际和平基金会的资深研究员赵通认为，北京很可能寻求利用三方贸易合作来制衡美国的“友岸外包”（friend-shoring）政策，并同日韩在安全与防务上加强沟通。

他说，避免冲突并与中国维持稳定的安全关系符合日韩的利益，中方也愿意协助减缓甚至遏制朝鲜的核发展计划。“这些共同利益为战略沟通、建立互信和预防危机措施开辟了新的管道。”

南大拉惹勒南国际研究院高级研究员多西说，中日韩三国愿意会谈是好的，但不要对峰会有过多的期待。（受访者提供）

南洋理工大学拉惹勒南国际研究院高级研究员多西（James Dorsey）接受《联合早报》采访时说，中日韩都想缓解紧张关系，能促成三国领导人举行峰会，对亚洲乃至全世界都是好事。不过他提醒：“三国愿意会谈总是好的，但不要对峰会有过多的期待。”

他指出，峰会不会改变根本事实，美韩还是会维持密切的防务关系；尽管韩国和日本希望中国会扼制朝鲜的导弹与核威胁，但这应该不会出现。

多西也认为，美日和美韩有牢固的盟友关系，因此“我不认为美国会担心盟友关系起变化”。