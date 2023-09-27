不惧体力活 日本女人力车夫收入可观

（东京路透电）拉人力车向来被认为是男性才能干的体力活，但日本东京人力车公司的90名人力车夫中，却有三分之一是女性。

东京人力车公司在第一名女性加入人力车队后，积极在社交媒体展开宣传，吸引了更多女性加入。

最受欢迎女人力车夫 月收入约9200新元

这批娘子军如今每天可拉着人力车平均跑20公里，最受欢迎的女人力车夫一个月的收入高达100万日元（约9200新元），是日本平均收入水平的三倍。

21岁的秋元有香告诉路透社，自己也是误打误撞才成为一名女车夫的。她两年前原本要去东京迪士尼乐园打工，后因冠病疫情暴发，只好打消念头。

秋元坦言，初入拉车行业时确实吃尽了苦头，因为无论热晒雨淋都得卖力工作，而且一辆人力车重达250公斤，拉着跑“真的非常重”。但现在她已经克服重重困难，且非常热爱这份工作，只要跑得动就不会放弃。

另一名20岁高中毕业生则说，她在社交媒体看到招募女人力车夫的宣传片后决定加入，不过她的这项决定遭到亲友反对。她在经过四个月的艰苦训练后，才成为一名合格车夫。

要胜任这份工作除了体格必须健壮外，还必须对整个东京地区有着深入的认识，且懂得如何与乘客互动。女车夫也不时会碰到难缠的乘客，包括被男乘客骚扰或故意挑剔。

东京人力车公司代表说，公司平等对待男女车夫。“女车夫们要求获得和男车夫一样的对待，而事实上她们很多人比男性更强悍。”