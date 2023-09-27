气候变化影响加剧 南极海冰面积越来越少

（华盛顿综合电）随着地球气温不断升高，美国官方公布的数据显示，南极周围海洋的海冰面积在今年冬季创下历史新低，显示气候变化对南极的影响正在加剧。

根据美国国家冰雪资料中心（National Snow and Ice Data Center，简称NSIDC）数据，南极海冰范围在9月10日达到今年的峰值，当时覆盖面积为1696万平方公里。但这是自1979年有卫星记录以来最低的冬季峰值，比1986年创下的冬季纪录少了约100万平方公里。

由于南半球的季节与北半球相反，南极周围的海冰面积通常会在9月左右的冬季尾声达到峰值，随后在2月或3月的夏季尾声融化到最低值。但近年来，南极海冰面积不断创新低，尽管冬季来临，海冰仍以异常缓慢的速度恢复生长。

或与海洋表面温度上升有关

NSIDC指出，南极海冰不断消融或与海洋表面温度上升有关。科学家担心，南极海冰长期融化的趋势只是个开始。NSIDC将在10月发布更全面的分析报告。

专家警告，这种转变可能会给企鹅等在海冰上繁殖的动物带来严重影响，同时也会减少白色海冰反射的阳光，从而加速全球暖化。

此外，海冰的消失会使南极海岸线暴露在更大的波浪作用下，破坏覆盖陆地的淡水冰盖（Ice Cap）稳定性，危及海岸栖息地，并推高海平面上升风险。

在地球另一端，北极正处在夏季尾声。数据显示，北极海冰面积已消融至423万平方公里的历史低点，是近45年有记录以来的第六个最低值。