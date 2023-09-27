英研究：纳入人工智能考量 中国GDP难超越美国

（纽约彭博电）英国一项研究显示，相较于对中国等新兴经济体的助益，人工智能（AI）更能促进美国等发达经济体的增长；对AI的竞逐也将加剧华盛顿和北京的全球竞争。

从AI受益的潜力国家 美国居首新加坡第二

总部位于伦敦的经济研究机构凯投宏观（Capital Economics）对各国从AI受益的潜力进行了排名，结果显示，美国位居榜首，接下来依次是新加坡、英国和瑞士。

报告称，中国在33个国家中排名居中。虽然中国有强大的创新能力和对AI做了大量投资，但北京严格的监管措施可能减缓AI技术扩散。

凯投宏观首席亚洲经济师威廉姆斯等研究人员在报告中写道，加进AI这一层考量，中国的国内生产总值（GDP）将追不上美国。“AI革命让我们更有理由认为，对中国经济将反超美国的预期须要往回收一收了。”

中国还必须解决美国对用于AI的微晶片的出口限制。报告称，这意味着“中国AI生态系统将独立于西方发展”。

AI或扩大发达经济体与新兴市场发展差距

研究人员说，中美争夺AI市场领导地位的竞争可能给其他国家带来“积极的溢出效应”。“如果双方推动首先采用自己的机器学习工具以取得网络效应，结果可能是尖端技术更快地在全球传播。”

但最可能的结果是，更广泛使用AI“将放大已经发生了一段时间的全球轨迹的转变：新兴市场平均收入追赶发达国家收入的速度，同比2000年代和2010年代初的新兴市场黄金时代将有所放缓”。

渣打银行经济师今年早些时候发表的研究报告也得出类似的结论，即AI可能扩大发达经济体与新兴市场之间的发展差距。高盛集团分析师3月份说，“生成式AI”可能会导致美国生产力大幅跃升，10年内每年提高约1.5个百分点，并大幅推动全球经济增长。

凯投宏观说，AI短期内可能会阻碍印度的增长，部分原因是发达国家将业务流程外包的增长将放缓。报告称，外包行业的“缓慢消亡”可能使印度经济增长在未来10年每年下降0.3至0.4个百分点。

报告预测，AI也可能会加剧各国内部的不平等，因为资本所有者获得的利益多于大多数工人。

研究人员相信，AI将补充高技能劳动力，资本回报将集中在小型科技行业，这意味着收入不平等加剧。

不过，报告认为，AI不太可能导致失业率永久性升高，因为可能会出现新的AI相关就业机会，而生产率的提高也可能导致对商品和服务的需求增加。只是，“短期内可能会出现严重混乱”。