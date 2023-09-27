联合国秘书长：新一轮核军备竞赛让世界面临“毁灭”

（联合国综合电）联合国秘书长古特雷斯警告，新一轮核军备竞赛将给世界带来“毁灭”威胁。朝鲜则指责韩国和美国把朝鲜半岛推向核战争边缘，迫使朝鲜加快提高自卫能力。

9月26日（星期二）是第78届联合国大会一般性辩论的最后一天，也是“彻底消除核武器国际日”。古特雷斯当天告诉大会：“令人担忧的新军备竞赛正在酝酿中。核武器数量可能时隔数十年再次增加。无论时间、地点和情况，任何核武器的使用都将引发史无前例的人道灾难。”

他警告：“核军刀再次霍霍作响。这太疯狂了。我们必须扭转局势。”

目前，核武器最多的是美国和俄罗斯，但中国的核武库也在迅速扩大。朝鲜也无视国际社会谴责，继续发展核武并多次试射导弹。

斯德哥尔摩国际和平研究所6月发布的年度报告显示，2022年，世界核大国已连续第三年增加对核武的投资。

九拥核国核弹头总数1.25万枚 中国库存增幅最大

2023年初，英国、中国、法国、印度、以色列、朝鲜、巴基斯坦、俄罗斯和美国这九个拥核国的核弹头总数为1万2512枚。这虽较前一年减少约1.6%，但可使用的核弹头增加了86枚，达到9576枚。其中增幅最大的是中国，核弹头库存从350枚增至410枚。报告预计，核弹头数量下降趋势将逆转。

古特雷斯说，核大国的武器正变得更快、更精准与更难探测。他敦促拥核国履行裁军义务，承诺永不动用核武器，并要求加强过去数十年建立起来的核裁军与核不扩散框架，包括《不扩散核武器条约》《禁止核武器条约》，以及尚未生效的《全面禁止核试验条约》。

他说：“世界被核武阴影笼罩太久了。让我们从灾难边缘后退一步……通过把核武器变成历史来创造历史。”

朝鲜代表批美日韩同盟是“亚洲版北约”

朝鲜常驻联合国代表金星同日在会上发言时称，当前朝鲜半岛冲突一触即发，爆发核战的危险迫在眉睫，并把这种情况归咎于韩国“依赖外部力量的谄媚和屈辱政策”。

他说：“考虑到当前形势，朝鲜迫切须要加快建立自卫能力，确保自己坚不可摧。朝鲜坚决捍卫国家主权、安全利益和人民福祉，抵御外部敌对威胁的决心仍然坚定不移。”

朝鲜今年多次试射弹道导弹，还罕见地举行了三次阅兵式。图为今年7月27日朝鲜庆祝战胜节70周年举行的阅兵式上，展示多辆车载导弹发射器。（法新社）

金星形容，美国、日本和韩国三国军事同盟是“亚洲版北约”，将把东北亚地区推向“新冷战”格局。他也称，早前成立的美韩核磋商小组，旨在策划和执行对朝鲜的先发制人核打击。

针对韩国总统尹锡悦谴责朝鲜寻求与俄罗斯展开军事合作，金星称韩国“只不过是美国殖民地”，独立主权国家之间平等互利关系的发展，不是韩国应干涉的问题。

韩国代表指朝发射导弹加剧紧张局势

韩国常驻联合国副代表金相镇驳斥金星的说法是无稽之谈。他反问与会代表：“你们真的相信朝鲜的虚构说法，即韩国与美国毫无理由地合谋，要在朝鲜半岛引发会造成灾难性伤亡的核战争吗？”

针对朝鲜把韩美联合军演定性为“对朝侵略演习”，金相镇说，这是两国由来已久的防御演习，朝鲜则是唯一在21世纪强行实施核试验的国家，还在今年发起洲际弹道导弹挑衅，加剧紧张局势。