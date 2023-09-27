伊拉克一场婚礼烟花酿火患 逾百人遇难

（摩苏尔／克拉克斯综合电）伊拉克北部一场婚礼上发生大火，包括妇女儿童在内的100多人遇难，当局宣布对火灾展开调查。

火灾发生在尼尼微省克拉克斯市，距离伊拉克北部城市摩苏尔约30公里。数百人于星期二（9月26日）晚上（新加坡27日凌晨）聚集在一所礼堂参加婚礼。网上的视频画面显示，婚礼开始约一小时后，新人跳舞时，室内燃放的烟花点燃了天花板的装饰，大火迅速吞噬整个礼厅。

幸存者说，起火后，礼堂内浓烟弥漫，众人慌忙逃生。然而，会场的紧急出口不够几百人使用，人们“感到快要窒息，不知道怎么出去”。许多人来不及逃生，葬身火海。

伊拉克官媒报道称有100多人遇难。尼尼微省副省长阿拉克则告诉路透社，目前已确认有113人丧生。

150多名伤者中，有人烧伤、缺氧，或者在逃生过程中遭挤压而受伤。

民防部门说，初步信息表明是室内烟花引发大火。礼堂使用的是易燃材料，不符合安全标准，含有塑料的板材燃烧后，产生的有毒气体加剧危险。

当局已逮捕礼堂的九名工作人员，并向礼堂所有者发出了四份逮捕令。总理苏丹尼宣布全国哀悼三天，并下令对全国的娱乐场所加强定期检查，排查出不符合标准的建筑。

伊拉克的建筑行业经常忽视安全标准，经过长年冲突摧残，国内基础设施缺乏维护，常常诱发致命火灾和事故。

2021年4月，首都巴格达一家医院的氧气罐爆炸，造成80多人丧生；同年7月，东部一家收治冠病患者的医院也因氧气罐爆炸引发火灾，至少92人遇难。