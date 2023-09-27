避免政府10月1日停摆 美参院辩论临时拨款法案

（华盛顿综合电）美国国会参议院推进一项临时拨款法案，要避免联邦政府在9月30日之后因无资金而暂停运转。共和党与民主党的分歧或导致美国政府10年来第四次停摆。

美国参议院星期二（9月26日）以77票对19票决定，开始辩论一项为政府提供资金至11月17日的方案，其中包括约60亿美元（约82.09亿新元）用于国内救灾，另外约60亿美元为乌克兰提供援助。

共和党控制的众议院也在推动另一个拨款方案，并已推进共和党保守派视为优先的四个支出法案，但这个方案不太可能赢得民主党占多数的参议院的支持。即使颁布，这些措施也只能为一部分政府部门提供资金，无法避免政府关门。

美国2023财年将于9月30日结束，如果这几天新财政预算没能通过，联邦政府会在10月1日停摆。美国信用评级将受影响，主要信评机构穆迪等的信心会动摇，穆迪提到这“凸显美国机构和政府治理能力较弱”。

估计受影响人员或达80万 防务邮局等则继续执勤

联邦政府通常会暂时停摆非核心部门，估计得休假的非必要人员可能达80万。军队、边防、消防、警察和邮局人员会继续执勤，但在预算通过之前，执勤者领不到薪水。美国各个机场会人手短缺，这可能扰乱数百万人的出行计划。

参议院多数党领袖、民主党人舒默和参议院共和党领袖麦康奈尔正在共同努力，要促使两党就一项让政府继续运作的短期支出措施达成协议。消息人士说，该法案将把对政府拨款的期限延长四周到六周，而不是民主党原本提出的延长至12月，这或许能争取众议院通过该临时拨款法案。

麦康奈尔指出：“政府因国内预算纠纷而停摆并不会让任何人的政治地位提高。”

此前，白宫与麦康奈尔一起，推动国会通过了参议院的一揽子计划，总统拜登在星期二的竞选活动上说：“现在是众议院共和党人履行职责的时候了。”

拜登将责任归咎于一小群“极端主义”共和党议员。他此前指共和党主流“拒绝……对抗党内的极端分子”。

目前没有迹象表明，若参议院通过临时拨款法案，众议院所有共和党人会接受。面对共和党强硬派的要求，在是否允许议员就参议院新协议进行投票，众议长麦卡锡将面临艰难的选择。

政府停摆近乎成定局，共和党温和派试图缩短停摆时间，他们准备与民主党人一道，援引一项很少使用的程序，来强制议员对一项跨党派临时资金计划进行投票。由于程序耗时，他们将无法确保政府不停摆，但可能使得停摆的时间持续较短。