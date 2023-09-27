虚报名下资产值 特朗普被裁定犯欺诈罪

（纽约综合电）美国纽约州法官裁定，前总统特朗普为骗取贷款和保险，多年来虚报名下房地产和金融资产价值，犯下欺诈罪。

纽约州法官恩戈伦（Arthur Engoron）星期二（9月26日）判定，纽约州总检察长詹乐霞（Letitia James，前译詹姆斯）提交的“确凿证据”证明，特朗普等人和特朗普集团长期向贷款方和保险公司撒谎，为获得有利的贷款条件和保费，严重夸大特朗普名下净资产价值。

法院还吊销了特朗普集团用以经营部分纽约物业的执照，并强调将继续由独立监察员监督特朗普集团的运营。

去年9月，詹乐霞指控特朗普父子及特朗普集团财务欺诈，并寻求2亿5000万美元（约3亿4000万新元）的赔偿和其他处罚。她说，特朗普通过高估佛罗里达州海湖庄园和其他房地产的价值，夸大名下净资产19亿至36亿美元。

法院的判决文件指出，特朗普靠扩定海湖庄园的用途，为其估值近7亿美元；他还给自己在曼哈顿特朗普大厦的公寓多报两倍面积，使其市场估价涨到2亿多美元。

恩戈伦说，特朗普身为房地产开发商，对自己居住了数十年的公寓进行如此大的“面积调整”，这种行为“只能被视为欺诈”。

特朗普是2024年共和党总统候选人中的领跑者。这次的欺诈指控是对这位前总统的重大打击，也是针对他最大的一起民事案件。该案定于下星期一（10月2日）开庭审理，但特朗普方面要求延期开庭。

特朗普此前已身背四项刑诉，但都不曾认罪，他对这次的指控也予以否认。他在自己的“真实社交”平台上谴责此案是民主党的“政法战争”，是一场“前所未有的猎巫行动”。