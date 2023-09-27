美国或允许韩企把晶片制造设备引入中国

（首尔综合电）消息人士称，美国预计将无限期延长给予韩国晶片制造商的豁免权，允许它们在中国的工厂引进美国设备。

韩联社星期三（9月27日）引述消息人士报道，美国商务部已和韩国三星电子和SK海力讨论，它们可以在中国使用哪些晶片制造设备，并可能最快于本周做出相关宣布。

三星和SK海力士 去年获得一年宽限期

去年10月，美国商务部出台一系列出口管制措施，以限制中国获取或生产高端晶片。三星和SK海力士当时获得一年宽限期，可继续为它们的中国工厂提供美国晶片设备，无须申请额外许可。

消息人士透露，美国商务部将更新“经验证的最终用户”（validated end user）清单，允许三星和SK海力士继续获取特定的美国晶片制造设备。这份清单列明哪些实体可以获取美国出口的哪些技术产品。三星和SK海力士拒绝就这一消息置评。

市场研究机构集邦咨询（TrendForce）的数据显示，截至6月底，三星和SK海力士共占全球动态随机存储记忆体（DRAM）晶片市场的近70%，以及快闪记忆体（NAND flash）市场的50%。

中国是韩国晶片大客户

中美之间的贸易和科技之争，引起美国长期盟友韩国的担忧。韩国经济高度依赖半导体领域，三星和SK海力士都在中国投入巨资，中国也是韩国晶片的大客户。美国对华实施晶片出口限制后，首尔一直设法减轻韩国半导体产业受到的冲击。

《韩国经济日报》5月报道，三星西安工厂的快闪记忆体（NAND flash）产量占公司全球产量的四成，SK海力士无锡工厂的DRAM晶片产量也占公司全球产量的48%左右。据悉，三星在中国生产128层NAND晶片，较先进的176层和192层晶片则在韩国和其他海外工厂制造。SK海力士在中国生产的则是较低端的1y和1z nm工艺DRAM晶片。

过去10年，韩国出口晶片有一半以上销往中国。2019年，SK海力士来自中国的收入占总收入的近47%，这一数字在去年跌至27%，但中国仍是重要市场。SK集团会长崔泰源7月在记者会上说：“放弃中国这个大市场？我们将无法恢复过来。”

美国商务部副部长格雷夫斯上周访问韩国时承诺，美国将尽一切努力确保韩国晶片制造商能继续在中国和其他地方开展业务。