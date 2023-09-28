越界进入朝鲜 美国士兵被驱逐出境

（华盛顿／首尔路透电）媒体引述匿名美国官员说，非法进入朝鲜的驻韩美军二等兵特拉维斯·金已被朝鲜驱逐出境，目前被美国当局扣留。

23岁的特拉维斯·金（Travis King）此前因在韩国犯事被拘押近两个月，原定7月17日遣返美国接受进一步处分。7月18日，他在参观板门店共同警备区时闯入朝鲜一侧，朝鲜随即扣留他，并对他展开调查。

根据调查结果，特拉维斯·金称自己越界进入朝鲜，是因为对美军内部的非人虐待和种族歧视不满，以及对美国社会的不公平感到失望。他称，愿向朝鲜或第三国寻求庇护。

朝中社星期三（9月27日）报道，朝鲜当局决定依法把特拉维斯·金驱逐出境，但没有说明会在什么时候和以什么方式驱逐他。路透社过后引述美国官员报道，他被朝鲜驱逐到中国，并已被美方扣留。

美国国务院、白宫、驻韩美军和联合国军司令部未就这一消息置评。

过去也曾发生驻韩美军逃入朝鲜的事件，但相较于其他人在多年后才获朝鲜释放，特拉维斯·金在进入朝鲜约70天后便被驱逐出境。

韩国庆南大学朝鲜研究教授林乙哲（音译）说，平壤可能认为，继续扣留特拉维斯·金所带来的任何外交和宣传价值，并不足以抵消来自美国的潜在压力。他说：“朝鲜似乎认为，用他（特拉维斯·金）来凸显美国种族主义问题，以抗衡美国对朝鲜人权状况的抨击，无法带来太大价值。这个决定也可能意味着，长期扣留他的政治负担，将远超任何潜在政治利益。”

特拉维斯·金的舅舅8月接受美国广播公司访问时称，外甥在军队遭受种族歧视。他还说，外甥在韩国监狱待了一段时间后，说话变得反常。特拉维斯·金是非洲裔，2021年1月加入美军。

特拉维斯·金驻韩期间面临两项袭击指控。法庭文件显示，他承认一项袭击罪名与破坏警车。在进入朝鲜的前一天，他原本应回国接受美军纪律处分，但他逃出机场，并在隔天混入游客中参观板门店。