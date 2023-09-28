乌兹别克斯坦仓库爆炸 酿1死162伤

中亚国家乌兹别克斯坦首都塔什干的一个仓库星期四（9月28日）凌晨发生爆炸，造成一人死亡，162人受伤。

乌兹别克斯坦当局说，这个仓库位于塔什干机场附近，因被闪电击中而爆炸并引发大火。一名17岁青少年不幸遇难，伤者中有138人受轻伤，其余24人伤势较重，须送医救治。

爆炸发生后，消防员和救护员到场展开救援工作，现场过后又传出多次爆炸声。附近几栋民宅也受到波及，还有居民受伤。事发后，塔什干机场仍照常运营。

乌兹别克斯坦是中亚前苏联加盟国中人口最多的，因设备老旧与不遵守安全标准而引发的火灾经常发生。