澳洲军队大重组 加强远程威慑力

（悉尼综合电）澳大利亚宣布对军队展开大规模重组，包括重点发展新的远程打击能力，以维护印度太平洋地区的和平、安全与繁荣。

澳洲国防部长马尔斯星期四（9月28日）在东北部城市汤斯维尔（Townsville）的记者会上说：“这是我军向前迈出的重要一步。这将建立一支能够投射力量的军队。”

此次军队改革是对澳洲政府早前发布的2023年国防战略评估报告的回应。报告建议澳洲国防军着重发展远程威慑力，通过使用导弹、潜艇和网络工具等来迫使对手保持距离。

澳洲建立更专注维护地区和平安全部队

澳洲国防部的声明指出，这标志着澳洲从拥有广泛能力的国防军，转向建立一支更专注于维护地区和平与安全的部队。

马尔斯说：“这些改变涉及一些艰难决定，但为了建立澳洲需要的军队，这些决定是必须做的。这意味着，军队人员和能力将集中在澳洲北部，以便进行训练和重要演习，或支持地区伙伴与盟友进行部署。”

此次改革将在三个基地建立专业作战旅，其中北部城市达尔文将建立一支易于部署的轻型部队；汤斯维尔建立拥有更多重型装甲坦克的部队，以“在任何冲突中发挥最大杀伤力”；东部城市布里斯班的作战旅则会结合这两种能力。

马尔斯说，澳洲将在未来五六年重新部署数以百计的军事人员。他形容，这是“澳洲军队的重大重组”。

除了上述三个作战旅，南澳首府阿德莱德也将建立一支拥有远程火力，以及综合防空与导弹防御能力的新旅。马尔斯说，这支部队将走在“军事技术的前沿”。

此外，阿德莱德现有的一个军团也将把重点放在快速引进新的技术和实践上。

据《悉尼先驱晨报》报道，澳洲估计会把约800名军人从阿德莱德调到达尔文、汤斯维尔和布里斯班，以应对邻近印太岛屿可能爆发的冲突，汤斯维尔则预计会迎来额外500名驻军。

澳洲国防评估报告 视中国为最大威胁

马尔斯没有在记者会上提到中国，但国防战略评估报告把中国列为澳洲面临的最大战略威胁，称“地区的大国竞争可能威胁澳洲利益，包括可能引发冲突”。

二战期间，澳洲北部的达尔文曾遭日本轰炸。澳洲军方过去认为，在任何新的袭击发生前，澳洲将有10年预警期，但如今澳洲已失去这个优势。报告写道：“现代战争中的‘导弹时代’已兴起，并以远程精确打击武器的扩散为具体表现，这从根本上削弱了澳洲的地理优势。”

澳洲军方担心，中国可能使用强大的军事能力，切断澳洲与贸易伙伴和全球供应链的联系。为防范这种情况，澳洲军队正在发展空中、陆地和海上打击能力、加强北部基地与扩充部队。

澳洲2021年与英国和美国达成三边安全伙伴（AUKUS），将在英美协助下建立核潜艇部队。上个月，澳洲宣布向美国采购200多枚战斧（Tomahawk）巡航导弹，这种导弹将成为澳洲武器库里“威力最强大与技术最先进”的武器之一。