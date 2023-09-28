美石油储备跌至40年低点

（华盛顿综合电）美国紧急石油库存已下跌至40年来的最低点。国际投资银行高盛说，战略石油储备萎缩，限制了美国政府保护消费者免受沙特阿拉伯大幅减产影响的能力。

高盛石油研究部门主管斯特鲁文接受美国有线电视新闻网（CNN）采访时说：“这个时候，美国能源政策的方案已经所剩无几。政策工具箱里剩下的工具是越来越少了。”

高盛预计，到了明年这个时候，油价将维持在平均每桶100美元（约137新元）的高位。三位数的石油价格将推高原本就已居高不下的汽油价格，加剧通货膨胀，并且可能影响2024年的总统选战。换句话说，美国总统拜登要寻求连任成功就得解决这个问题。

星期四（9月28日），布伦特原油价格升高到97美元以上，创10个月新高。

为了缓解俄乌战争带来的冲击，拜登政府从战略石油储备中释放了大量石油。过去两年，美国石油储备减少了约2亿7000万桶，是自1983年8月以来的最低水平。

斯特鲁文说：“因为战略石油储备的水平相当低，只有在能源价格或供应受到更大的冲击时，才会再次开始释放石油。当库存更少，要保障有足够库存量面对的阻力就更大。”

由于油价高涨，美国能源部被迫取消购买石​​油补充战略石油储备的计划。斯特鲁文预计战略石油储备将以每月150万桶的“超慢”速度补充库存。

美国官员之前强调，即使在大规模紧急释放之后，美国的战略石油储备仍然是全球最大的紧急石油储备。能源部长格兰霍尔姆今年7月接受CNN采访时就说，美国有足够的资源来应对未来几年的任何紧急情况。

大陆资源公司总裁：油价或飙升到每桶120至150美元

分析说，最近能源价格上涨很大程度上是由于石油输出国组织（OPEC，简称油盟）带动的，而不是因为紧急情况造成的。沙特和俄罗斯决定延长减产期限后，9月的油价触及10个月来的新高。

斯特鲁文说：“沙特在行使定价权方面一直很强硬。”他认为沙特的做法“另类”，因为减产是在需求强劲且供应不过多的情况下发生的。过去一年，沙特产量每天减少200万桶，约占总产量的18%。

美国银行说，由于供应削减，未来三个月全球石油库存预计将减少7000万桶。一些石油行业人士已警告，油价可能进一步飙升。

美国页岩油巨头大陆资源公司（Continental Resources）总裁劳勒星期一（25日）接受彭博社采访时警告，除非美国采取更多措施鼓励生产，否则油价可能飙升至每桶120美元至150美元，冲击整个石油业。

如果油价飙升至150美元，将推高汽油和柴油价格，可能引发经济衰退并使通胀恶化。不过，华尔街分析员质疑这个可能性，他们认为沙特不会让事情发展到这样的地步，如果油价太高，人们将被迫减少出勤，各国也会考虑转向清洁能源，从而减少长期需求，等于切断沙特的财路。