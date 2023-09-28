指韩美日合作为实际威胁 朝鲜一致通过核武政策入宪

（首尔综合电）朝鲜已在宪法中纳入核武政策，朝鲜领袖金正恩誓言将加快核武器生产，以遏制他所谓的美国挑衅。

朝中社报道，朝鲜最高人民会议在两天会议后，于星期四（9月28日）一致通过宪法修订案，把核武政策永久纳入国家基本法。

修订后的宪法明文规定，朝鲜作为拥核国，为保障国家生存权和发展权、遏制战争、维护地区与世界和平稳定，可推进核武器发展升级。

金正恩致辞时说：“朝鲜建设核武力量的政策已成为永久国家基本法，任何人都不许藐视。”

他强调，有必要推进核武器产量取得成倍增长，寻求核打击手段多样化，并在不同军种部署核力量。

金正恩指出，美国“通过恢复具有明显侵略性质的大规模核战联合演习，把战略核资产永久部署在朝鲜半岛附近，这是把针对朝鲜的核战争威胁最大化”。

他指责美国、韩国与日本组成的三方军事联盟，最终将导致“亚洲版北约”的出现，这是战争和侵略的根源，是“最严重的实际威胁”。

韩国表明，韩美日将对朝鲜核武立宪予以压倒性应对，并同国际社会一道加强对朝制裁和施压，促使朝鲜打消发展核武的念头。

韩国：若朝鲜使用核武器 朝鲜政权将面临终结

韩国统一部在声明中说：“我们再次强调，如果朝鲜使用核武器，朝鲜政权将面临终结。”

日本内阁秘书长松野博一则指出，朝鲜的核武计划是“绝对不可接受”的：“朝鲜的核武与导弹发展，将威胁日本和国际社会的和平与安全。”

金正恩上周刚结束对俄罗斯的访问，他在访俄期间与俄罗斯总统普京同意加强两国军事和经济合作。

美国和韩国官员都担心，平壤可能会为核武发展和导弹计划向俄罗斯寻求技术援助，而莫斯科则试图从朝鲜那里取得弹药，以填补俄军在俄乌战争爆发后日益减少的库存。

分析员认为，把核政策写入宪法是​​象征性举措，显示朝鲜打算拥有永久核力量，而不会就此进行谈判。

首尔朝鲜研究大学教授梁茂进说：“东北亚地区的新冷战和朝鲜半岛的军事紧张局势将会加剧。”

他指出：“金正恩的演讲……标志着朝鲜核力量会持久存在，这使得朝鲜无核化的前景更遥遥无期。”

斯坦福大学名誉教授赫克说，俄罗斯可能以协助朝鲜取得和平核能发电能力为由，为平壤提供轻水反应堆。

赫克是少数曾参与检查朝鲜主要核设施的美国科学家。他说：“朝鲜可能改变轻水反应堆的用途，用来生产钚……从短期来看，我最担心的是俄罗斯秘密直接供应钚给朝鲜。”

他指出，这将让朝鲜能够成倍增加裂变材料库存，而这些材料可用于制造小型弹头等武器。

梁茂进也说，金正恩对俄罗斯的访问，以及可能与莫斯科加强军事合作显示，“金正恩更致力于把朝鲜打造成强大的核武国”。