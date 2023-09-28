再度缺席辩论引批评 特朗普仍领先共和党内对手

（西米谷综合电）美国共和党总统参选人在最新一场辩论中就中国、移民、经济等议题激烈交锋，再次缺席辩论的前总统特朗普则成为他们的共同攻击目标。不过，各候选人似乎都未能说服共和党选民，他们是比特朗普更好的人选。

共和党总统参选人第二场辩论星期三（9月27日）在加利福尼亚州的里根总统图书馆举行，参与者包括佛罗里达州州长德桑蒂斯、北达科他州州长伯古姆、新泽西州前州长克里斯蒂、南卡罗来纳州前州长黑莉、企业家拉马斯瓦米、南卡罗来纳州参议员斯科特，以及前副总统彭斯。未出席上个月首场辩论的特朗普再次缺席。

中国问题是辩论的焦点议题之一。民调支持率仅次于特朗普的德桑蒂斯对中国在拉丁美洲的军事和经济扩张表示担忧，并誓言要以“硬实力”应对中国。

德桑蒂斯也对特朗普缺席两场辩论表示不满，称“他今晚应该站在这个台上”，并指责他导致美国背负额外数万亿美元债务。克里斯蒂也嘲讽特朗普“害怕”辩论，还建议他把名字从唐纳德·特朗普改成“唐老鸭”。

曾是特朗普副手的彭斯也表明，若当选总统，他将采取与特朗普截然不同的做法。彭斯称，特朗普打算把权力集中在联邦政府手中，自己则会赋予各州更大权力。

民调：特朗普以37个百分点领先德桑蒂斯

路透社与益普索最新民调显示，特朗普以37个百分点遥遥领先排名第二的德桑蒂斯。特朗普接连缺席共和党辩论显示，他并不把党内对手放在眼里，而是把注意力放在可能在2024年总统选举中再次与他对决的民主党籍总统拜登身上。

特朗普竞选团队在一份声明中说：“今晚的共和党辩论和第一场同样无聊且无关紧要。”声明还呼吁共和党全国委员会停止举行辩论，以便“把火力对准”拜登。