美国拟最后一刻避免政府停摆 分析：不太可能

（华盛顿综合电）分析指出，美国不太可能在最后一刻就拨款法案达成协议，从而避免联邦政府在9月30日之后停摆。

彭博社说，此次谈判无法达成一致的原因很简单：美国总统拜登和其他民主党人并不担心政府停摆，会带来债务违约立即引发金融动荡的风险。美国政府此前已经历过多次停摆，虽然公共服务和联邦雇员的工资发放受到干扰，但最初的经济损失是轻微的。

共和党阵营则对于是否要政府暂停运转看法分歧。共和党内的温和派希望与民主党合作，在期限之前通过一项权宜措施以避免政府关门。

温和派的纽约州众议员劳勒说，他已告诉党内同僚们，共和党必须主动建议通过一项短期支出协议。他说，如果没有共和党议员愿意这么做，他将主动提出。

共和党的众议院议长麦卡锡和其他共和党强硬派已经开出条件，要拜登政府恢复美墨边界工程、实施严格的庇护与移民政策、停止军援乌克兰，以及大幅削减联邦开支，换取同意通过拨款法案。美国2023财年定9月30日结束，如果新财年预算到了期限仍未能通过，联邦政府会在10月1日停摆。

参议院共和党领袖麦康奈尔与共和党参议员公开与众议院共和党议员划清界限。麦康奈尔星期三（9月27日）在记者会上说，会就一项让政府继续运作的短期支出措施达成协议，使联邦政府继续运转。他表明一旦政府停摆，共和党将难辞其咎。

拜登星期三说，政府停摆是可避免的。拜登当天在旧金山与白宫科学与技术理事会成员开会时对记者说：“在政治上，任何事情都可能发生。”

彭博社经济师认为，一旦政府停摆的时间拉长，共和党将被指责，对拜登寻求连任有利。然而，如果民主党同意共和党强硬派的要求大幅削减联邦开支，会对2024年的经济产生影响，执政的民主党到时就会成为选民责怪的对象。