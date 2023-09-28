逾六成日企：中国业务风险上升

（东京综合电）《日本经济新闻》对100多家企业展开的问卷调查显示，有逾六成日企认为，在中国的业务面对的风险上升，担心房地产泡沫破灭的危机感越来越强。

这项约每三个月进行一次的调查，对象是日本国内主要企业的管理人员。这次调查在8月28日至9月11日进行，共收到145家企业的回答。调查显示，日本企业经营者对前景感到日益担忧。

伊藤忠商事社长石井敬太认为，中国因房地产问题、出口减少和消费恢复迟缓而陷入停滞的情况将持续一段时间；三得利控股的社长新浪刚史说，因为疫情防控措施的影响和房地产市场低迷，目前中国经济出现非常严峻的局面，酒类产品的销售也开始受到影响。

受访的日企中，只有两成称会在未来两三年的短期内，扩张在华业务，约四分之三说会维持规模。至于会在10年后扩大在华业务的日企仅占约10％，他们是看中中国的内需而决定扩大业务。

对于认为在华投资风险上升的日企，他们最担心的三大问题为中美贸易摩擦、房地产泡沫破裂和两岸发生冲突。

近六成日企认为全球经济将停滞

此外，近六成日本企业认为全球经济将停滞不前，比三个月前上升了一个百分点，也是2011年12月以来的新高。

认为“中国经济停滞”是主要原因的最多，占80.7％；其次为“欧洲经济停滞”和“资源和原材料价格居高不下”，各占48.2％。

清水建设的社长井上和幸说，由于欧美的高通货膨胀和随之而来的利率居高不下、俄乌战争长期化造成资源价格高涨的影响，再加上中国经济前景不明朗，世界正处于经济放缓的局面。