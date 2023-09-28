美参议院：中国黑客盗取美国务院10账户6万电邮

（华盛顿综合电）美国指控中国黑客今年早些时候入侵微软的电子邮件平台，盗取美国国务院10个账户的6万封电邮。美国和日本官员也警告，与中国有关的黑客组织能在不被发现的情况下，对在美日两国的跨国企业发动攻击。

黑客已获美国务院所有电邮账户清单

美国国务院信息技术官员星期三（9月28日）就电邮遭窃事件召开简报会。一名与会人员对路透社透露，黑客盗取了10名国务院官员的电邮。这些官员主要负责印太地区外交工作，其中九人在东亚和太平洋地区，一人在欧洲。此外，黑客还获取了一份包含美国务院所有电邮账户的清单。

美方指控中国操纵了这起黑客入侵事件，但中方对此予以否认。

美国政府的信息技术（IT）服务由微软公司提供。简报会与会官员说，这批黑客入侵了微软工程师的设备，从而进入了国务院的电邮系统。国务院现已开始探索与多家IT供应商合作，也对多重安全验证程序做了改进。

美政府官员和微软公司此前指出，今年5月以来，与中国政府有关联的黑客已经入侵了大约25个组织的电邮账户，其中就有美国商务部和国务院的账户。

星期三的简报会结束后，共和党参议员施密特发声明强调，美国须要加强对这类网络攻击的防御，并认真审视联邦政府对单一IT服务供应商的依赖。

美日网安机构要跨国公司 当心与中国有关联黑客组织BlackTech

同日，美国和日本的执法及网络安全机构发表联合公告，提醒跨国公司留意与中国有关联的黑客组织BlackTech。

公告称，该组织曾对政府、工业、技术、电信和国防部门发起攻击。黑客骇进国际企业子公司的内网后，就会关闭日志记录功能，并运用远程访问工具、恶意软件等技术，在不被发现的情况下入侵这些公司在美日两国的总部网络。

日本警方说，BlackTech大概从2010年起就开始对美国和东亚地区的政府及科技企业进行网络攻击。台湾当局曾于2020年报告，约6000个政府官员的电邮账户遭到该组织攻击，认为它很可能得到中国共产党的支持。

中美关系近年来持续紧张，美国越来越关注中国可能构成的网络安全威胁。一些高级国安官员也更加担心，美方与盟国共享的敏感信息可能会因近几年发现的漏洞而失窃，并在过去三年多次派代表团飞往东京，向日本发出警告。

日本和韩国是美国在东亚地区的重要盟友。《华盛顿邮报》上个月报道，中国军方黑客曾在2020年入侵日本国防机密网络。然而五角大楼表明，它仍有信心与日本共享情报。