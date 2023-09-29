美国务院：中国投入巨资向全球散布假信息

（华盛顿综合电）美国国务院警告，中国正投入巨资向全球散布虚假信息，并指全球各地的言论自由面临“急剧收缩”的危险。

根据美国国务院全球接触中心（Global Engagement Center）星期四（9月28日）发表的报告，中国“操纵全球信息不仅是一个公共外交问题，更是对全球信息空间完整性的挑战”。

报告指，北京政府每年花费数10亿美元用于“境外信息操纵”，方式包括利用宣传、虚假信息和内容审查，以及推广有关中国和中国共产党的正面新闻。

在这同时，中国也在涉及新疆、台湾、南中国海争端、人权、中国经济等“敏感”议题上，压制与官方叙事相抵触的批评信息。

利用国际组织操弄信息 并对华文媒体施行控制

根据报告，中国的信息操弄方式包括推广“数码威权主义”，对国际组织加以利用，并对华文媒体施行控制。这些做法使中国有能力“重塑全球信息环境”。

报告提到，中国的网路审查聚焦在非洲、亚洲和拉丁美洲地区，确保剔除北京不喜欢的讯息；中国的国有企业购买全球媒体的股分，扩大北京的正面报道，并宣传民主国家有问题的报道。

尽管如此，报告指，中国对全球的资讯操弄在民主国家并非全然一帆风顺，因为地方媒体与公民社会的反抗多少挫败了中国的攻势。

全球接触中心特使兼协调员鲁宾对媒体说：“当你把拼图一块块拼凑起来，就会看到北京政府在世界上关键地区寻求主宰资讯的野心。”

他警告，若不阻止中国的资讯操弄，将导致民主价值“缓慢、稳步地毁灭”。“我们不想看到奥威尔式的真实与虚构混杂出现在这个世界。”

“奥威尔式”（Orwellian）是指现代政权借宣传、误报、否认事实以及操纵过去，来执行社会控制。

中国驻华盛顿大使馆未针对有关报告置评。

这份长达81页的报告反映了美国对中国资讯战攻势的担忧。报告发布前一天，美国指控中国黑客今年早些时候入侵微软的电子邮件平台，盗取美国国务院10个账户的6万封电邮。

今年7月，微软发表报告指，中国的黑客组织取得25个组织的电邮，受害者主要来自西欧。彭博社等媒体随后揭露，美国商务部长雷蒙多的邮件也被入侵。

针对关于中国黑客的指控，中国则多次主张美国才是“全球最大黑客帝国和网络窃密者”，并指这是美国及其盟友发布的“集体虚假信息”。