拜登警告：特朗普言行危害美国民主

（亚利桑那州综合电）寻求连任的美国总统拜登炮轰竞争对手——前总统特朗普，称特朗普领导的“极端主义运动”将破坏国家机构，危害美国民主。

拜登星期四（9月28日）在选情激烈的亚利桑那州发表演讲，指特朗普鼓吹的“让美国再次伟大”（Make America Great Again，简称MAGA）与“美国民主的基本信念不符”，对国家构成风险。

拜登称，特朗普所属的共和党正受到“让美国再次伟大”极端主义者的“驱使和威吓”，抱着复仇心理的特朗普及其支持者正在攻击法治、新闻自由和民主。

拜登说“美国正发生危险的事情”，他列举了特朗普近期对美国官员发出的威胁，包括特朗普暗指即将退休的美军最高将领——参谋长联席会议主席米利叛国，应当被处以死刑；特朗普也提出应当停止向司法部拨款。

拜登：特朗普若再当选总统 恐将颠覆美国宪法

拜登称，特朗普若赢得明年大选再度入主白宫，恐将颠覆美国宪法。他指出特朗普曾在总统任内说“宪法赋予他想做什么就做什么的权利”。拜登说：“我从没听过总统说这样的话，即使是开玩笑。”

为避免显得干预司法，拜登一直未就特朗普面对的多项刑事起诉发表评论，包括特朗普涉嫌试图推翻2020年总统选举结果，最终导致他的支持者于2021年1月6日闯入国会大厦引发混乱。

不过在星期四的演讲中，拜登毫不客气地说，特朗普若再度当选总统，将威胁国家机构和民主。他呼吁美国人民挺身而出捍卫民主，反对特朗普及其支持者的极端主张。“我们应该紧记：民主不必死于枪下……不过当人民保持沉默，当他们没有挺身而出谴责民主面对的威胁，民主就会死亡。”

拜登试图凸显他和特朗普的不同，既特朗普威胁美国民主，而他要保护美国民主不受破坏。然而这个竞选策略未能起到预期效果，因为美国选民最关注的是经济，而不是民主。根据本月一项民调，33%选民将经济表现视为头等重要议题，维护民主居次（26%）。

拜登被指治理经济不行，再加上已80岁高龄，民意支持率萎靡不振。民调显示，如果明年总统选举再度上演拜登与特朗普对决，两人旗鼓相当，拜登连任不易。