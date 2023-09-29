中美为习拜会铺路 中国副总理何立峰或访美

（华盛顿综合电）美国媒体引述知情人士称，北京和华盛顿正在为中国国家主席习近平访问美国铺路，双方正在讨论中国国务院副总理何立峰的访美事宜。

《华尔街日报》星期四（9月28日）引述匿名知情人士报道何立峰访美计划的消息。何立峰是习近平的亲信之一，掌管经济政策。若计划成行，何立峰将是拜登任美国总统以来，出访美国的最高级别中国官员。

与此同时，中共政治局委员、中国外交部长王毅10月访问美国的计划也在进行中，此访将为中美领导人会晤做准备。

拜登与习近平去年11月在峇厘岛二十国集团（G20）峰会期间会面后，至今还未再见面。

今年11月在旧金山举行的亚太经济合作组织（APEC）峰会，是促成中美领导人再次会面的一次机会。美国国家安全顾问沙利文此前在马耳他会见中国外长王毅，讨论两国领导人的会晤事宜。

与此同时，美国国务院星期四发布声明说，助理国务卿康达在华盛顿会见中国外交部副部长孙卫东，两人就一系列地区问题，包括朝鲜、缅甸和海事问题，进行了坦诚、深入和建设性的对话。在此期间，康达重申维护台湾海峡和平与稳定的重要性。

康达与孙卫东的会晤是近期最新一次中美高官互动。美国今年2月击落疑似中国的间谍气球后，中美之间的高级别接触一度中断，但近来陆续出现缓和迹象，双方有了多次高层往来，为下一次领导人会面做铺垫。

过去几个月里，拜登政府先后派出国务卿布林肯、财政部长耶伦、商务部长雷蒙多等高官访华。前不久的联合国大会期间，布林肯还在纽约会见了中国国家副主席韩正。

在合作方面，两国政府上周宣布将成立经济领域小组，加强经济和金融相关问题的沟通交流。此外，中国外交部说，华盛顿最近请求北京帮助处理越境进入朝鲜的美国士兵回国问题，中方本着人道主义精神提供了协助。

路透社指出，中美在台海局势、俄乌战争、间谍指控和贸易关税等一系列问题上存在分歧，两国关系这几年一直处于紧张状态。中美之间的上述种种接触和往来，有助于为实现两国领导人今年晚些时候的会晤创造条件。