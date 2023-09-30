美国纽约市暴雨成灾 颁布紧急状态令

（纽约综合电）风暴席卷美国东北部沿海地区，给纽约市及周边地区带来强降雨并引发山洪，导致地铁线路关闭、主要道路变成湖泊。

纽约市星期五（9月29日）降下破纪录的雨量。根据美国气象局的统计资料，布鲁克林部分地区当天的降雨量超过18公分；纽约肯尼迪机场的降雨量则达到近22公分，写下历史新高；降雨预计还会持续。

纽约州州长霍赫尔宣布，纽约市，长岛和哈德逊河谷进入紧急状态。在毗邻纽约州的新泽西州，州长墨菲当天也因强降雨和山洪，颁布了紧急状态令。

纽约市市长亚当斯在记者会上说，由于道路受阻和地铁站被淹，在市内几乎是寸步难行，呼吁民众避免外出。

暴雨滂沱，纽约市各地纷纷传出有车辆被淹、主要道路受阻，以及地铁服务和航班受影响的消息。

纽约的拉瓜迪亚机场（LaGuardia）星期五因为暴雨被迫关闭其中一个搭客大厦。据航空公司追踪网站FlightAware的信息，截至星期六（30日）清晨5时50分，该机场在24小时内有近300趟航班被取消。

此外，纽约市包括布鲁克林在内的多条地铁线也因洪水而关闭，一些地铁服务则几乎在毫无预警下改变路线。

冒着暴风雨到校接小孩引家长不满

不过，纽约市的公立学校当天依然开放，好些家长带着孩子冒雨上学。另据《纽约时报》报道，在布鲁克林地区，当地一些学校要求家长冒着暴风雨到学校接小孩回家，引发部分家长的不满，指责校方明知暴雨到来仍开放学校的做法。

气候科学家称，全球气候变换导致世界多个地区出现更极端的天气模式。

纽约市环境保护局局长阿格瓦拉直言：“这种天气模式的转变是气候变化带来的结果，可悲的现实是，我们基础设施的应对能力跟不上气候变化的速度。”

另一方面，地下室居民的安危也让人格外关注。2021年飓风艾达肆虐纽约市，造成13人遇难，其中11人就因被洪水困在公寓地下层身亡。

对此，霍赫尔特别提醒住在地下室的民众注意安全，称州政府各个机构已做好准备提供援助。她呼吁这些居民制定好逃生路线，“不要等到雨水过膝了才离开。别让事情变得太迟了。”

当局星期五从纽约市的六个地下公寓中，成功救出受困民众。截至星期五，当局并未接获与洪水相关的伤亡报告。