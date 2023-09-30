亚洲问题专家兰伯特 任美国最高对华政策官员

（华盛顿路透电）美国拜登政府任命资深外交官马克·兰伯特（Mark Lambert）为最高对华政策官员，带头处理美中之间因台湾、贸易以及美国限制中国获取先进技术等问题而处于紧张的关系。

美国国务院星期五（9月29日）发布声明说，兰伯特将担任负责中国大陆和台湾事务的副助理国务卿，同时领导中国事务协调办公室。中国事务协调办公室去年刚成立，非正式名称为“中国组”（China House）。成立这个专责小组原是为了更好地协调跨区域和议题的对华政策，不料如今却被批反使本就复杂的决策过程更繁琐和缓慢。

兰伯特是亚洲问题专家，曾两次在美国驻北京大使馆任职，之前的任命也是副助理国务卿，主要负责日本、韩国和蒙古事务，以及与澳大利亚、新西兰和太平洋岛屿的关系。

美国国务院说：“他（兰伯特）在处理与中华人民共和国有关的问题、与我们的盟友和伙伴制定一致的政策，以及维护国际体系完整性方面，拥有丰富的经验。”

美方侧重与中方接触 确保两国紧张关系不加剧

目前，美方侧重同中方接触，以确保两国的紧张关系不会演变成冲突。最近几个月，美国内阁的多名高级官员相继访问北京，为美国总统拜登和中国国家主席习近平可能在今年迟些时候举行的峰会铺路。

据美国官员透露，兰伯特的任命不太可能改变华盛顿对华政策的基调，但应该会对“中国组”的复杂和迟缓的决策过程注入活力。

美国国务院一名高级官员告诉路透社，兰伯特完全支持“中国组”的任务和使命。“他真的专注于确保中国组的政策、文件、流程以及人员都到位。”

国务院坦承“中国组”在启动过程中出现了一些人员配置问题，但否认这些问题与拜登政府的对华政策有关。它还称“中国组”是国务院运作效率最高的团队之一。