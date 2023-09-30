强硬派共和党众议员不挺法案 美政府局部停摆几成定局

（华盛顿综合电）美国强硬派共和党籍众议员星期五（9月29日）否决党内领袖提出的临时开支法案，意味着一些联邦机构几乎肯定从10月1日起得关门。

众议院以232票赞成、198票反对，推翻一项为联邦政府继续拨款30天以免政府停摆的法案。这项法案的内容涵盖削减开支、实施移民，以及边境安全限制等共和党优先关注的事项。

法案通关失败意味着控制众议院的共和党没有明确的战略来避免政府停摆。资金不到位，政府就无法运作，从而会导致一连串后果，包括多达400万联邦员工的工资中断，并阻碍从财务监督到科学研究的一切事务，连国家公园都得关闭。

参议院虽然正在推进一项两党的权宜法案，为联邦政府提供资金至11月17日，可是参议院会在什么时候表决还不清楚。

若仍未达成协议 除关键公共服务外所有服务将停止

众议院预料星期六还会举行投票，但如果仍无法达成协议，除了关键公共服务以外的所有服务将在美东时间星期六午夜（新加坡星期天中午12时）后停止。

一旦联邦政府停摆，那将是10年来的第四次。这种情况的反复出现令投资者担忧，国际评级机构穆迪已警告，这可能损害美国的信誉。

总统拜登一再警告，政府停摆可能影响国家防务，会给美军造成严重的损失。他星期五在参谋长联席会议主席米利的退休仪式上说：“在我们的军队全力戒备的当儿，我们不能玩政治把戏。这绝对是玩忽职守。”

美国财政部长耶伦也警告，政府停摆将损害国家经济发展。白宫经济顾问布雷纳德说，政府关门对目前通胀温和且富有弹性的美国经济来说，是一个“不必要的风险”。

众议院议长麦卡锡：还有其他办法

众议院议长麦卡锡星期五在他支持的法案表决失利后说：“这还不是最后，我还有其他办法。”不过他拒绝透露他接着会怎么做。

共和党籍的麦卡锡原本希望这个法案有关边境安全的规定，能够说服至少九名党内强硬派议员支持，可是最终有21名共和党议员和民主党一同否决了法案。

共和党的许多众议员对党内强硬派表示失望。其中之一的唐纳德斯指反对法案的共和党人，没有真正认识到确保边境安全和削减开支是正确的出路。

反对法案的共和党众议员盖茨则说，如今真正该做的是不断完善这个法案，让它获得通过。他和一些强硬派共和党议员恫言，如果麦卡锡只想着靠民主党的选票来避免政府停摆，他们会把他赶下台。

众议院民主党领袖杰弗里斯对记者说：“我们正处于一场已持续数月的共和党内战之中，如今政府面临灾难性的停摆威胁。”

白宫管理与预算办公室主任沙兰达·扬呼吁共和党尽快化解内部分歧，避免政府关门。