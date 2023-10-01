火速通过临时拨款法案 美联邦政府暂避免停摆

（华盛顿综合电）美国国会星期六火速通过一项临时拨款法案，赶在当天午夜联邦政府资金耗尽前送交总统拜登签署，让联邦政府暂时避免停摆。民主党人形容，这是美国人民的胜利，共和党籍的众议院议长麦卡锡则因不顾党内强硬派反对提出这项法案而面临下台危机。

美国众议院星期六（9月30日）以335票赞成、91票反对的表决结果，通过为联邦政府提供运作至11月17日所需资金的法案；参议院过后也以88票赞成、九票反对的结果通过这项法案。法案耗时不到12个小时便在两院通关，当时距离政府关门大限只有三个小时；拜登签署法案时，仅剩不到一个小时。

这项“干净”版法案包括拜登政府寻求的160亿美元救灾资金，但不包括民主党希望纳入的额外对乌克兰援助，也未按照强硬派共和党人所要求大幅削减开支与收紧边境管控政策。

拜登在一份声明中说：“今晚，参众两院两党多数人投票让政府继续运作，避免了一场不应发生、会导致数以百万计辛勤工作的美国人白白受苦的危机。”

拜登：在任何情况下都不该中断对乌克兰支持

他也再次批评麦卡锡与共和党众议员，指他们违背数月前与白宫就开支水平达成的协议，导致联邦政府差点关门，并把对乌援助排除在临时拨款法案外。

拜登强调：“在任何情况下，我们都不能允许美国对乌克兰的支持中断。”他说，麦卡锡承诺会另外通过对乌援助配套。

参议院多数党领袖、民主党人舒默也说：“美国人民可以松一口气了，联邦政府今晚不会关门。民主党人从一开始就说，避免政府停摆的唯一解决方案是两党合作，我们很高兴麦卡锡议长终于把我们的信息听进去。”他指MAGA共和党人试图挟持政府，却一无所获。MAGA是前总统特朗普政治口号“让美国再次伟大”的首字母缩写。

彭博社指出，对日益分裂的美国政坛来说，这是一次罕见的两党胜利，为双方继续协商2024财年联邦拨款争取了更多时间。

共和党籍议长麦卡锡面临罢免危机

此次政府关门危机主要由21名强硬派共和党人引发，他们否决了此前各版临时方案，坚持要大幅削减开支。他们警告，若他们反对的方案在民主党人支持下获得通过，就要投票罢免麦卡锡议长。星期六通过的法案在众议院获得209名民主党人支持，远超投赞成票的126名共和党人。

华盛顿观察人士预计，未来几周麦卡锡可能得为保住议长职位而努力。不过，麦卡锡对自己的未来，以及两党将能在新的11月期限前达成最终拨款协议表示有信心。

他说：“如果有人因为我做了成年人该做的事情而想罢免我，不妨来试试看。即使必须冒着丢了工作的危险，我也会捍卫美国公众。”

他向党内强硬派伸出橄榄枝，“我们应能在45天内完成所有工作。我欢迎这21人重新加入”。

21人之一的科罗拉多州众议员博伯特（Lauren Boebert）没有说明，他们接下来是否会逼退麦卡锡，但她显然对法案获得通过不满。她说：“这里有太多人乐于延续自1990年代中期以来的做法，这也是我们负债达33万亿美元的原因。”

过去10年，美国曾发生四次政府关闭事件，但通常只持续一两天。针对此次政府濒临关门事件，乔治华盛顿大学政治管理学院院长贝尔特告诉美国之音：“这就是民主的代价。有时候看起来确实很混乱，但通常情况下，最终会得到一些妥协。”