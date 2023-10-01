澳洲东南林火突失控 数百居民游客紧急撤离

（悉尼综合电）在极端高温、强风和干燥天气推动下，澳大利亚东南部郊区的森林野火突然失控，迫使数百名居民和游客紧急撤离。

位于东南部维多利亚州普斯兰（Gippsland）地区的森林野火星期天（10月1日）突然失控，当局紧急向四个城镇的居民发出撤离命令，并要求周边约三个城镇的居民做好随时撤离的准备。

来自维州布里亚戈隆镇（Briagolong）的桑德斯亲眼看着住家被烈火吞噬。他说：“我眼睁睁地看着塑料水箱融化，车棚没了，露营拖车和一些零碎的东西都烧了起来。”

为了避免东南部地区野火进一步扩散、火患风险升高，澳当局早前已在维州隔邻的新南威尔士州首府悉尼发布了全面禁火令。消防部门星期天则在新州部分地区发布九项全面禁火令，以降低林火风险。

10月第一天气温已近最高纪录 专家：极不寻常

与此同时，悉尼居民遭遇了35.5摄氏度高温天气，这是自2019年以来，当地居民经历的最热10月。有记录以来最热的10月份是2004年10月，气温高达38.2摄氏度。

10月的最高温通常出现在月底，因为白昼时间变长，更接近夏季时节。

澳洲气象局高级气象学家海因斯说，今年10月第一天的气温便已逼近最高温纪录，“这肯定是不寻常的”。