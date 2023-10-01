非洲可可豆或歉收 巧克力料继续涨价

（伦敦彭博电）10月1日开始的这一季，非洲西部的可可豆收成不乐观，巧克力价格预料将会大涨。

可可豆产量占世界总量三分之二的科特迪瓦和加纳，因气候恶劣、作物病害收成不佳，可可豆过去一年已涨价47％。厄尔尼诺现象将加重灾情，分析家预测，这一季将连续第三年歉收。

加纳不久前开始了可可豆的主要收成季节，科特迪瓦的主要收成季则是从10月1日至明年3月，但有知情人士透露，早在今年7月，科特迪瓦就预计，收成将比去年少将近五分之一。

气候变化威胁可可豆产量

科特迪瓦可可咖啡委员会总委员长科恩说：“气候变化威胁可可豆产量，我们有责任确保生产情况保持良好，但这并不容易。”

荷兰合作银行和总部设于伦敦的金融服务平台Marex预计，2023年至2024年度西非可可豆产量将下降。Marex估计全球可可豆缺口将达到27万9000吨，超过前两次缺口的总和。

纽约可可豆期货价格在9月中旬涨至12年新高。全球各地的可可工厂已开始减缓将可可豆加工制成糖果行业所需的材料。可可豆是巧克力的主要原料，顶级巧克力制造商如好时（Hershey）和瑞士莲（Lindt）警告，巧克力价格可能进一步攀升，而已有迹象显示巧克力越来越贵，影响了欧洲至关键成长市场亚洲对巧克力的需求量。

经纪商StoneX亚洲软性商品副总裁斯特泽尔说：“当前情况看起来相对严峻，除非未来展望出现显著改善……价格将进一步上扬，对消费形成压力。”

病虫害导致可可豆歉收

非洲可可豆收成减少也归咎于农民面对成本上涨以及肥料和农药短缺问题。这些农民大多生活在贫穷线下，种出的可可豆能卖多少钱由当局决定，这意味着即使可可豆期货价格上扬，他们也无法立刻受惠。

缺少肥料和农药使农民对作物病虫害束手无策，数据分析公司Tropical Research Services研究部主管沃特里奇指出，科特迪瓦可可豆产量约五分之一受到肿枝病影响，但这个威胁却是最被低估的。

科特迪瓦西部达洛亚区农民预计，来临收成会比较少；圣佩德罗区因豪雨淹没种植园，收成将推迟。不过，另有一些农民因选用了较能抵抗病害的幼苗，收成会有所提高。

在加纳负责指导1500个可可农民的阿奇姆蓬说，南部卡瓦蓬区上一季的收成，因化肥短缺，再加上黑荚病盛行，损失了10%。

沃特里奇指出，加纳的可可树已进入老化，这意味着加纳的可可产量正在走下坡路。

值得庆幸的是，加纳当局将可可豆的农场交货价格上调超过60%，这是为了提高可可农民的收入，防止他们将可可豆走私到交货价更高的邻国科特迪瓦。专家认为，这个举措也能刺激可可豆的产量，但要对抑制可可豆市价产生效果需要时间，而令人担忧的是，在价格还未回落之前，厄尔尼诺就已开始发威，引发干旱少雨，威胁可可收成。