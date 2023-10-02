英国签66.7亿元AUKUS合约建核潜艇

（伦敦综合电）英国已签署了价值40亿英镑（约66亿7000万新元）的合约，政府官员说，这是澳英美三方安全伙伴关系（AUKUS）合作建造新一代攻击潜艇计划的一部分。

英国国防部长沙普斯星期天（10月1日）在曼彻斯特举行的保守党年度党大会上，宣布核潜艇合同的消息。

沙普斯说，合约已授予英国的军火与航空太空业者贝宜系统（BAE Systems），新建造的潜舰将使英国皇家海军维持在水下的战略优势。

2020年代末开始制造 第一艘潜艇定2030年代末交付

这份40亿英镑合约将为潜艇设计等前期发展作业提供资金，直到2028年。贝宜系统星期天发表声明说，公司将在2020年代末开始制造潜艇，第一艘潜艇定在2030年代末交付。

它说，未来的SSN-AUKUS级潜艇，将是公司提供给英国海军“历来最大型、威力最强大、最先进的潜水艇”。

潜艇将在贝宜系统位于英格兰北部的船坞动工，加上其他方面的需要，估计将招聘5000多名工作人员。

贝宜系统公司总裁伍德伯恩（Charles Woodburn）说：“这笔资金加强了政府对英国潜艇企业的支持，允许我们优化设计，并投资在关键技能和基础设施，从而支持我们的长期国家安全。”

澳英美核技术共享 抗衡中国在亚太影响

美国总统拜登、澳洲总理阿尔巴尼斯和英国首相苏纳克今年3月在美国加州圣迭戈的海军基地，公布了三国核动力潜艇协议的细节，协助澳洲未来以核动力潜艇取代原有的柴油动力潜水艇。这是美国自1950年代与英国共享核推进技术以来，与盟友的另一次核技术共享。

根据三国的安排，先由美国向澳洲售出核动力潜艇，然后再由三国联合开发制造新型潜艇。核潜艇可以航行更远距离、长时间在海底活动及隐秘性更强，并携带精密的巡航导弹。

拜登当时强调，这些潜艇不是配备核武器的潜艇，三方合作主要是为了确保印太地区的稳定，而不是挑战任何国家；苏纳克曾形容这是影响几代人的一项最重要的多边防务协议。

澳英美的军事合作是要抗衡中国在亚太地区日益强大的影响力，中国谴责成立AUKUS为非法的核扩散行为。